Terror en la vía Panamericana: cayeron Los Cosecheros, grupo que habría robado más de $5.000 millones

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un comunicado en el que informa sobre la judicialización de diez presuntos integrantes de Los Cosecheros, un grupo delincuencial que estaría relacionado con 12 robos cometidos contra transportadores de carga en diferentes tramos de la vía Panamericana, en el Cauca.

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Las investigaciones adelantadas a partir de las denuncias permitieron establecer, según la Fiscalía, una serie de elementos que habrían llevado a identificar a los presuntos responsables. Los casos se habrían presentado durante lo corrido de 2026 y tendrían como víctimas a conductores de tractocamiones que fueron interceptados.

Según el ente investigador, Los Cosecheros habrían utilizado vehículos y motocicletas para detener los automotores de carga. Una vez interceptaban a los conductores, los señalados integrantes de la estructura los intimidaban utilizando armas de fuego y, presuntamente, se identificaban como integrantes de las disidencias de las Farc.

Después de tomar el control de los vehículos, los conductores habrían sido retenidos durante varias horas, mientras los tractocamiones eran llevados hacia zonas apartadas. Allí, los presuntos integrantes de la organización se apoderaban de las mercancías que eran transportadas, según los elementos recopilados durante la investigación.

Uno de los hechos que ahora hace parte del proceso ocurrió el 21 de enero de 2026, cuando fueron hurtadas 19 motocicletas. De acuerdo con las evidencias conocidas por la Fiscalía, estos vehículos posteriormente habrían sido comercializados al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. En este caso, además, dos menores de edad habrían sido instrumentalizados para cometer el delito.

Un segundo episodio ocurrió el 4 de febrero, cuando Los Cosecheros presuntamente interceptaron una tractomula que transportaba 36 motocicletas, cuyo valor fue establecido en 481 millones de pesos. Este caso hace parte de los 12 hechos que son atribuidos a la estructura delincuencial.

Los procedimientos fueron realizados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y de la Dirección de Tránsito y Transporte. Durante las diligencias fueron incautados un arma traumática con proveedor, munición, tarjetas de propiedad de vehículos, un contrato de compraventa correspondiente a un automotor reportado como hurtado, una motocicleta, una libreta con información sobre fechas, lugares y montos de dinero, además de seis teléfonos celulares.

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Una fiscal de la Seccional Cauca presentó a los diez capturados ante un juez de control de garantías. A cada uno se le imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado agravado y uso de menores en la comisión de delitos.

Finalmente, la Fiscalía informó que todos los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.