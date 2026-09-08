Voraces incendios azotan a Colombia: autoridades siguen en alerta por la emergencia

Las autoridades mantienen desplegada su capacidad de respuesta ante una nueva jornada marcada por los incendios forestales en diferentes regiones del país. El más reciente balance, con corte a las 6:30 a. m. de este 8 de septiembre, reporta 14 incendios activos y dos controlados.

Ministro Rodrigo Lara confirmó el estado de los incendios forestales en Colombia

El departamento que concentra la mayor cantidad de emergencias es Tolima, donde se mantienen siete conflagraciones bajo seguimiento y atención de los organismos de socorro. Una de ellas se presenta en las veredas Páramo y California, en Cunday, donde trabajan la Defensa Civil y el Ejército Nacional, con apoyo de un helicóptero UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

En Ortega se registran dos emergencias. La primera está ubicada en la vereda Llano de Olaya y es atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CBV) de Ortega y la Defensa Civil Colombiana. La segunda se encuentra en el sector Yucalabaja, donde se realiza seguimiento desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Tolima.

También se reportan incendios en Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. En Coyaima, específicamente en la vereda Totarco, participan los cuerpos de bomberos de Saldaña y Guamo, además del Biade 80 – Amperio 1, con apoyo de un helicóptero UH-60 de Avipo. En Natagaima, la emergencia ubicada en la vereda Palma Alta es atendida por los bomberos de Natagaima y Coyaima.

Incendios en el Tolima. Foto: SEMANA

En Ibagué, el incendio se presenta en el sector Piedra, sobre la vía hacia Payandé, y es atendido por el Cuerpo de Bomberos Oficiales de la ciudad. Por su parte, en San Luis, en la vereda La Salitre, trabajan los bomberos municipales con el respaldo de dos aeronaves AT-802 de Avipo.

Por otro lado, Cauca registra cinco incendios activos. Las emergencias están ubicadas en Argelia, en la vereda Cristales Alto, corregimiento El Mango; Timbío, sector Puerto Llave; Totoró, vereda Palace; La Vega, vereda Ventikadero, en Los Remedios; y La Sierra, vereda El Llano. En Argelia la situación permanece bajo monitoreo, mientras que en los demás puntos participan los cuerpos de bomberos de la zona.

En Norte de Santander se mantiene activo un incendio en la vereda Berlín, en Ábrego. La emergencia es atendida por el cuerpo de bomberos municipal y la Defensa Civil, mientras se evalúa la posibilidad de contar con apoyo aéreo.

En imágenes: incendios en Cundinamarca dejan 1.512 hectáreas quemadas y 11 animales muertos

El Valle del Cauca también hace parte del balance. En Yumbo, específicamente en los sectores Cerro Gordo y Dapa, alrededor de 80 unidades de los cuerpos de Bomberos de Yumbo y Cali participan en las labores.

Ante este panorama, Tolima mantiene activo su esquema de respuesta territorial, con participación del Consejo Departamental y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. El PMU departamental permanece instalado en el Cenop y cuenta con un analista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).