En imágenes: incendios en Cundinamarca dejan 1.512 hectáreas quemadas y 11 animales muertos

Durante el mes de agosto de 2026, el departamento de Cundinamarca registró 400 incendios forestales que arrasaron con 1.512 hectáreas de cobertura vegetal.

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Más allá del impacto ambiental en la flora, la emergencia causó severas afectaciones en la fauna silvestre de la región, según el balance entregado este 4 de septiembre por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

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Ante la gravedad de la situación, la CAR y la Universidad Nacional de Colombia desplegaron una comisión conjunta con unidades móviles para realizar jornadas de búsqueda, valoración y estabilización de especímenes heridos en las áreas de desastre.

Balance de la fauna afectada y centros de atención

Balance del fuego en Cundinamarca: 11 animales silvestres muertos y 1.512 hectáreas afectadas. Foto: CAR-Cundinamarca

Durante las intervenciones de campo realizadas en el último mes, los equipos médicos veterinarios atendieron a un total de 14 ejemplares silvestres, entre los que destacan mamíferos como ñeques y lapas. El reporte oficial detalla el siguiente estado de los animales asistidos:

11 ejemplares fallecieron debido a la gravedad de las quemaduras, problemas respiratorios y estados severos de deshidratación.

debido a la gravedad de las quemaduras, problemas respiratorios y estados severos de deshidratación. Dos animales fueron trasladados a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras) de la Universidad Nacional en Bogotá.

Incendios en Cundinamarca dejan 1.512 hectáreas quemadas y 11 animales muertos. Foto: CAR-Cundinamarca

Un espécimen permanece en el Centro de Atención y Valoración (CAV) de Fauna Silvestre de la CAR en Tocaima bajo cuidado veterinario especializado.

Llamado a la comunidad: evitar medicina casera

La directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, lanzó una advertencia a los ciudadanos que rescatan animales en zonas de conflagración y los mantienen resguardados en sus viviendas, tras detectarse casos de personas administrándoles tratamientos caseros.

Detrás de cada incendio también hay una emergencia para la fauna silvestre: en agosto, 400 incendios afectaron 1.512 hectáreas en Cundinamarca.



La @CAR_Cundi y la @UNALOficial atendieron 14 animales afectados por estas emergencias, dejando el siguiente balance:

11 murieron, 3… pic.twitter.com/7BBa5Nn0en — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) September 4, 2026

“Sabemos que la intención de la comunidad es proteger a los animales, pero mantenerlos en casa o suministrarles medicamentos sin una valoración veterinaria puede poner en riesgo su recuperación. Invitamos a la ciudadanía a entregarlos a las autoridades ambientales”, señaló Iregui.

Balance del fuego en Cundinamarca: 11 animales silvestres muertos y 1.512 hectáreas afectadas. Foto: CAR-Cundinamarca

La funcionaria enfatizó que los efectos del fuego en los animales incluyen estrés extremo, pérdida de refugio y falta de alimento. Asimismo, la entidad estimó que la regeneración del ecosistema afectado tomará dos años o más, por lo que la fase de recuperación ambiental requerirá seguimiento a largo plazo.