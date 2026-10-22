Estos son los oficiales que buscan cupo como generales y contralmirantes en el gobierno de Abelardo De La Espriella

En la carrera para llegar a generales y contralmirantes en las Fuerzas Militares se metieron 15 altos oficiales que, por su trayectoria, mérito y logros, fueron seleccionados para adelantar el curso de ascenso. Los uniformados están en la lista para convertirse en oficiales superiores en el gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Se trata de nueve coroneles del Ejército Nacional, cinco capitanes de navío de la Armada y un coronel de la Fuerza Aérea. Los 15 oficiales tendrán que adelantar el próximo año el curso que es requisito para ganarse las insignias de generales en el caso del Ejército y la Fuerza Aérea y contralmirantes en la Armada.

La lista la encabezan los oficiales del Ejército, de caballería: Juan Algarra Malaver, Alexander López Cañarte y Robinsson Muñoz Aguirre; de Infantería, Eduard Delgado Hernández, Jairo Mancilla Villamizar, Jesús Murcia Quiroga, Gustavo Narváez Orozco y Diego Patiño Orozco. El Ejército también incluyó a una mujer, la coronel Amparo López, que ha estado vinculada al cuerpo administrativo.

15 oficiales fueron seleccionados para curso de ascenso Foto: Policía

“Ha ocupado cargos como médica militar, miembro del Estado Mayor de la Dirección de Sanidad y subdirectora de salud del Hospital Militar Central. Actualmente se desempeña como subdirectora de Salud de la Dirección General de Sanidad Militar”, señaló el Ejército en el resumen del perfil de la coronel López.

En la Armada son cinco los capitanes de navío y que buscan llegar a contralmirantes: Carlos Eduardo Urbano Montes, Jesús Andrés Zambrano, Manuel Felipe Rodríguez, Jorge Alberto Cabrera y Germán Darío Castro. Esto mientras que en la Fuerza Aérea, el coronel Jolman Bahamón, fue seleccionado para el curso de general.

Con cinco los capitanes de navío que irán a curso Foto: Policía

La selección que hicieron las diferentes entidades no implica un ascenso inmediato; es el inicio de una carrera por conseguir un espacio en los cursos de Altos Estudios Militares (CAEM) y el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal). Luego de esta capacitación, que puede tardar todo el año, las hojas de vida pasarán al estudio, análisis y aprobación del Congreso de la República.