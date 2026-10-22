Presidente Abelardo De La Espriella habla, a través de una carta, sobre la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior

El presidente Abelardo De La Espriella respondió al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, mediante una carta en la que aceptó su renuncia al cargo.

Lo hizo a través de otra misiva en la noche de este jueves 22 de octubre.

“He recibido su carta y quiero agradecerle, de manera muy especial, su disposición, la lealtad y el compromiso con los que ha servido a Colombia durante estos meses”, encabezó el documento.

Presidente Abelardo De La Espriella y Ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. Foto: Colprensa / Montaje SEMANA

De La Espriella le dijo a Lara Restrepo que valora “mucho” su trabajo y la seriedad con la que asumió las responsabilidades que le fueron confiadas.

“La construcción de la Patria Milagro es una tarea que no se detiene ni descansa. Exige constancia, convicción y personas dispuestas a poner su talento al servicio de la patria”, afirmó.

Agregó: “Como ocurre en toda tarea de esa naturaleza, en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones. Nada de ello disminuye el reconocimiento que tengo por su vocación de servicio. Sé que usted ama profundamente a Colombia, quiere lo mejor para el país y que ha demostrado ser un patriota ejemplar”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Semana/Presidencia

Y remató: “Quedan por delante nuevos caminos y nuevas responsabilidades. Confío en que sabrá asumirlos con la misma seriedad con la que ha desempeñado hasta ahora sus deberes públicos y que encontrará en ellos otras formas de servir al país”.

Finalizó enviándole un abrazo afectuoso y “mis mejores deseos para esta nueva etapa”.

Rodrigo Lara Restrepo formalizó su decisión de renuncia de manera “libre, voluntaria e irrevocable” este jueves y precisó que su salida tendrá efectos a partir de la fecha en que sea aceptada.

El ahora exministro también agradeció al mandatario por la confianza depositada en él y aseguró que está dispuesto a realizar un empalme ordenado con el designado para sucederlo: Alejandro Ordóñez

Rodrigo Lara y Congreso. Foto: Semana.

“Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor”, escribió el funcionario, quien manifestó su disposición a entregar la información sobre los asuntos pendientes para garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos con el Congreso, las entidades territoriales y la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales de la carta es el balance de las medidas impulsadas durante su paso por la cartera. Lara aseguró que su administración eliminó 557 contratos de prestación de servicios que calificó como correspondientes a contratistas fantasmas y recortó y devolvió al Ministerio de Hacienda 103.000 millones de pesos destinados a programas sociales.

Asimismo, señaló que una auditoría forense permitió identificar presuntas irregularidades por cerca de 60.000 millones de pesos en la Dirección Nacional de Bomberos, hallazgo que, según indicó, fue puesto en conocimiento de las autoridades para su eventual judicialización.

El ministro también destacó la expedición del Decreto 1525 de 2026 sobre protesta social y los avances en la reforma de la consulta previa, una de las apuestas que presentó como prioritarias durante su gestión.