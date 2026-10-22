“Bienvenidos a la Patria Milagro”: De La Espriella a Ricardo Roa, Yahir Acuña y Manzur luego de que EE. UU. canceló sus visas

No pasó desapercibida para el presidente Abelardo De La Espriella, la decisión que tomaron las autoridades de Estados Unidos contra varias personalidades políticas del país.

Se conoció el momento exacto en el que Abelardo De La Espriella ordenó vía radioteléfono un bombardeo al ELN: “Proceda”

El Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a través del Departamento de Estado de ese país, canceló las visas del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la administración del expresidente Gustavo Petro.

Esa medida también fue contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y Wadith Manzur, investigado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Frente a esa decisión, el jefe de Estado publicó un contundente mensaje en su cuenta de X: “Bienvenidos a la Patria Milagro. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.

En una pasada agenda regional, De La Espriella increpó fuertemente a Yahir Acuña: “Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada. No vine a administrar las costumbres de siempre ni a mirar para otro lado mientras convierten el Estado en negocio. Vine a cambiar la manera de gobernar y a defender, hasta el último peso, lo que es de la gente”.

El presidente Abelardo De La Espriella le manifestó sus reparos al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, frente a los antecedentes e investigaciones que, según él, rodean la trayectoria del mandatario local. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/ivfQXn35qu — Revista Semana (@RevistaSemana) October 4, 2026

“Esta semana se los repetí a alcaldes y gobernadores: no voy a permitir que se roben un solo peso. Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas”, insistió en su momento el jefe de Estado.

“En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria”, recalcó.

Abelardo De La Espriella citó a reunión en la Casa de Nariño al presidente de Ecopetrol: le envió mensaje

Y terminó con una pregunta: “¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, manifestó, al tiempo que señaló: “No condeno ni reemplazo a los jueces, pero tampoco cierro los ojos”.