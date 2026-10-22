Se conoció el momento exacto en el que Abelardo De La Espriella ordenó vía radioteléfono un bombardeo al ELN: “Proceda”

La Presidencia reveló el video del momento en el que el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, imparte una serie de órdenes vía radioteléfono al ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, dando el visto bueno para un bombardeo contra la estructura terrorista del ELN.

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La instrucción, según el material conocido, la entregó el jefe de Estado a la 1:00 a. m. de este jueves, 22 de octubre, luego de que lideró un extenso consejo de ministros en la Casa de Nariño. La región del objetivo fue el departamento del Cauca.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario entregó detalles del operativo contra el ELN: “Este video fue grabado a la 1:00 de la madrugada, momento en el que autoricé una operación de bombardeo contra las estructuras narcoterroristas del ELN en el departamento del Cauca”.

“¡En mi Gobierno no hay tregua contra el terrorismo! Nuestra Fuerza Pública tiene instrucciones claras de actuar con toda la contundencia y dentro del marco de la ley. Más tarde daré a conocer los resultados de esta operación militar”, recalcó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Entretanto, en otro mensaje que publicó el mandatario, entregó detalles de un golpe adicional que le propinaron las autoridades al ELN.

“¡GOLPE CONTUNDENTE A LAS FINANZAS TERRORISTAS DEL ELN EN VICHADA! ¡Les estamos quitando a los narcoterroristas los recursos con los que financian la violencia y siembran el terror en nuestra patria!”, señaló De La Espriella.

También indicó: “Gracias a una contundente operación de inteligencia militar, que incluyó varios días de infiltración y seguimiento, nuestro Ejército Nacional, en una operación conjunta con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, con el apoyo de la Dian, logró la incautación de 10 TONELADAS DE COLTÁN, que pertenecerían a la estructura José Daniel Pérez Carreño del ELN”.

“Este mineral pretendía ser sacado ilegalmente del país hacia Europa y Asia, donde alcanzaría un valor superior a los $ 16.000 MILLONES. ¡Una fortuna que habría terminado en manos de los terroristas para comprar armas, explosivos y drones con los que atacan a nuestros soldados y aterrorizan a la población! ¡Que les quede claro a los bandidos: las riquezas de Colombia son de los colombianos, no de los terroristas!”, reiteró.

Finalmente, el presidente dijo: “Con este golpe no solo asfixiamos sus finanzas criminales, también protegemos nuestros recursos naturales, defendemos el medioambiente y cerramos el paso al saqueo de las riquezas de nuestra Nación”.

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“¡Se acabó la guachafita! No voy a permitir que sigan convirtiendo nuestros recursos naturales en armas contra los colombianos. Vamos a perseguirlos, quitarles hasta el último peso de sus negocios ilegales y recuperar el control de nuestro territorio”, puntualizó.