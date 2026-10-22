Senadora del petrismo advirtió a Alejandro Ordóñez tras la salida de Rodrigo Lara: “Le anuncio”

A través de un mensaje compartido en X, en horas de la noche de este miércoles, 21 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que Rodrigo Lara Restrepo no sigue como ministro del Interior.

En su reemplazo llegará Alejandro Ordóñez, quien se venía desempeñando como embajador de Colombia ante la OEA.

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“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera. Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, fue el mensaje de De La Espriella.

Pasaron pocas hora del anuncio del jefe de Estado y la senadora del petrismo Esmeralda Hernández se atribuyó la salida de Rodrigo Lara y a la vez advirtió a Ordóñez.

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“Tumbamos el Presupuesto y al ministro Rodrigo Lara. Esto demuestra que la oposición rigurosa, que la veeduría ciudadana, sí dan resultados contundentes. Y desde ya le anuncio al inquisidor, quema libros, antiderechos, Alejandro Ordóñez, que aquí vamos a estar, que no le vamos a dejar pasar una”, dijo Esmeralda en parte de un video que compartió en X, este miércoles, 21 de octubre.

Vale destacar que una vez el ministro Cancino se enteró de la salida de Lara, se pronunció desde el Congreso de la República.

“Hace más de 40 años, Rodrigo Lara Bonilla y Antonio José Cancino Moreno hicieron un equipo importante, en un momento crucial del país; ese es el tiempo que yo conozco a Rodrigo Lara Restrepo, a quien considero un hermano de esos que no son de sangre, pero sí de vida, con quien habíamos hecho un equipo, yo creo que bastante importante y de apoyo”, manifestó puntualmente Cancino.