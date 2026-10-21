Los 5 episodios que le pasaron factura a Rodrigo Lara y lo sacaron del Ministerio del Interior

El presidente Abelardo De La Espriella tomó la decisión de retirar a Rodrigo Lara como ministro del Interior por una serie de episodios que generaron controversia dentro y fuera del Gobierno nacional. Su reemplazo será el exprocurador Alejandro Ordóñez.

El primer hecho que levantó ampollas en el Ejecutivo fue la elección de Honorio Enríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado. La derrota de Alfredo Deluque, el candidato que recibió el visto bueno de la Casa de Nariño, marcó el inicio de su gestión.

Rodrigo Lara dijo que anuncio de Abelardo De La Espriella de fijar límites marítimos en San Andrés se debió implementar hace décadas

El segundo acontecimiento fue la elección del contralor General de la República, pues no se logró unificar un aspirante y las bancadas quedaron en libertad. Esa jugada también fue agridulce para algunos sectores del Ejecutivo, aunque se defendió siempre la autonomía y separación de poderes.

El tercero fue la designación del capitán Germán Andrés Miranda como director Nacional de Bomberos, pese a los graves indicios de presunta corrupción. Luego, por orden de Abelardo De La Espriella fue retirado del cargo el pasado 3 de octubre.

Rodrigo Lara, exministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior.

A eso se suma la contratación del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, como asesor jurídico de su despacho. Ese nombramiento, que alcanzó a tramitarse, fue criticado en la Casa de Nariño y se ordenó revesarlo.

Finalmente, el hundimiento del Presupuesto General de la Nación por un vicio de trámite en el Congreso le costó el cargo. En menos de 24 horas, el jefe de Estado tomó la decisión de retirarlo del cargo. El presupuesto será decretado por el Gobierno nacional.

Abelardo De La Espriella reaccionó a la captura del sujeto que amenazó de muerte a la primera dama: “¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!”

SEMANA conoció que Rodrigo Lara empezó a ser visto dentro del Ejecutivo como una persona que no compartía las tesis fundamentales de este Gobierno.

Lara será reemplazado por el exprocurador y actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez. Mientras él toma posesión, las funciones serán asumidas por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien deberá sortear con varias tormentas en el Senado y en la Cámara de Representantes.