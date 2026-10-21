Así reaccionó el Congreso y el gabinete a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno

Tomó por sorpresa a algunos parlamentarios la decisión de Abelardo De La Espriella de retirar a Rodrigo Lara como ministro del Interior. El manejo del Congreso y algunas decisiones en la entidad motivaron la determinación.

El representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, lamentó la salida de Lara, a quien destacó por ser un funcionario abierto al diálogo y con gran preparación.

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“Un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país. De corazón, le deseo lo mejor a Rodrigo Lara y le doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez, quien asume enormes retos en una agenda legislativa exigente”, dijo el congresista.

Entre tantos retos que tendrá el exprocurador, Briceño reseñó la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de rescate, la descentralización y la ley antimermelada.

Rodrigo Lara, exministro del Interior. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Por otro lado, el senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, mostró preocupación por el aterrizaje de Ordóñez al manejo de las relaciones políticas del Gobierno nacional y recordó su pasado como procurador.

“La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez son una señal preocupante del rumbo que está tomando el Gobierno de Abelardo de la Espriella”, comentó el parlamentario en su cuenta de X.

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El representante del Pacto Histórico, Yeisson Sua, criticó el papel de Lara en esa cartera.

“Rodrigo Lara sale por no lograr llegar a consensos y por una profunda soberbia. Con Alejandro Ordóñez, la crisis de diálogo y canales para consensos con el legislativo y el país será aún peor. Abelardo De La Espriella, en apenas dos meses, ya está perdido”, agregó el congresista.

Esmeralda Hernández, la también representante del Pacto Histórico, celebra la salida de Lara, pero lanza un ultimátum al nuevo jefe de la cartera: “Desde ya, anuncio al nuevo ministro inquisidor y quema libros, Alejandro Ordóñez, que seremos implacables en nuestro ejercicio de control político y oposición”.

Tumbamos el presupuesto y acabamos de tumbar al ministro Rodrigo Lara. Desde ya, anuncio al nuevo Ministro inquisidor y quema libros, Alejandro Ordóñez, que seremos implacables en nuestro ejercicio de control político y oposición. ¡No vamos a dar un paso atrás! https://t.co/FXXY9nPsv9 — Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) October 22, 2026

Desde el gabinete presidencial reaccionó con evidente sorpresa el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien aseguró a la opinión pública que apenas se estaba enterando. El abogado se dirigió amablemente a su colega saliente del Gobierno.

“Aquí me estoy enterando. Mi gratitud. Mi lealtad siempre para Rodrigo por el trabajo que hicimos juntos; fue realmente productivo. Estaré expectante a enterarme del fondo de las cosas, pero Rodrigo es un hombre maravilloso y extraordinario, así que a donde el destino lo lleve, seguramente que hará las cosas muy bien”, dijo Cancino.

🟡“Apenas me estoy enterando, mi gratitud y lealtad siempre para Rodrigo”: ministro de Justicia, Iván Cancino, reaccionó a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior https://t.co/wAI1yBRURf — La FM (@lafm) October 22, 2026

En la misma línea cordial, reaccionó el congresista Jota Pe Hernández, quien dijo desde su X: “Al Dr. Rodrigo Lara le deseo que Dios lo bendiga y lo guarde; nunca lo había tratado, pero en este corto paso que tuvo como ministro del Interior, me permito destacarle su postura cordial y respetuosa con el Congreso”.