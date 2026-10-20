Rodrigo Lara enciende polémica en redes por decir que Bernardo Jaramillo Ossa “sí, fue un gran hombre”

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, José Luis Bohórquez, publicó un video en sus redes sociales donde afirma que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dice que Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica (UP), “sí, fue un gran hombre”.

El representante a la Cámara cuestionó al jefe de la cartera política por el retiro de un afiche de Jaramillo Ossa del Museo Nacional de Colombia, ubicado en el centro de Bogotá.

El video evidencia que el encuentro entre el congresista y el ministro se dio en los pasillos del Congreso. En ese momento, el legislador dijo que Jaramillo Osa fue un hombre de paz.

Asimismo, expresó que retirar el afiche es una provocación. Fue allí cuando el ministro Lara dijo: “Sí, fue un gran hombre”.

“Hasta el ministro Rodrigo Lara reconoce que Bernardo Jaramillo fue un gran hombre. El ministro nos da la razón: está mal la forma en la que se trata a esta víctima de la historia colombiana. Y aunque se molestó porque estaba grabando y se fue, seguiremos luchando para que se respete la memoria de Bernardo”, dijo el congresista del petrismo.

En medio de toda esta polémica, un juzgado le ordenó al Ministerio de Cultura frenar el polémico retiro de piezas y obras de arte del Museo Nacional.

“Se ordena al Museo Nacional de Colombia que conserve la totalidad de las piezas retiradas de las exposiciones objeto de controversia en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación”. De esta forma, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá suspendió de manera temporal el retiro de 30 obras y piezas de arte.

La medida cautelar se emitió al aceptar una acción de tutela presentada por colectivos artísticos y de la comunidad LGBTIQ+, que pidieron proteger varias piezas que fueron retiradas en días pasados por orden del Gobierno.

En pocas palabras, en la decisión se le pide al Museo Nacional que deje las obras y piezas en su lugar: “(…) se abstenga de destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas de cualquier forma mientras se decide de fondo la presente acción; se abstenga igualmente de retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que medien actos administrativos que justifiquen tales decisiones”, indicó el juez.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, ha rechazado públicamente las vías de hecho que se han tomado por esta decisión.

“Durante este fin de semana, quienes convirtieron la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas llamaron a protestar frente al Museo Nacional”, aseguró.

Holguín dijo que “algunos llegaron encapuchados y apelaron a las vías de hecho, mientras que otros llevaron menores de edad que habrían sido instrumentalizados y utilizados como ‘escudos’”.