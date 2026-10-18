La Maestría de Museología de la Universidad Nacional denuncia censura por el retiro obras del Museo Nacional

La comunidad académica de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional emitió un pronunciamiento en el que rechaza tajantemente la decisión del Gobierno nacional de retirar contenidos y piezas de la exposición permanente del Museo Nacional de Colombia.

Protestas en el Museo Nacional terminan nuevamente en enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón antidisturbios

Los docentes y académicos de la MMGP manifestaron su “más sentida preocupación y su profundo rechazo ante las decisiones tomadas por el Gobierno nacional que conducen al retiro de contenidos y al silenciamiento de memorias en el Museo Nacional de Colombia”.

Para los autores del comunicado, eliminar elementos de las salas por motivos ideológicos constituye una transgresión.

La Maestría de Museología de la Universidad Nacional (@UNALOficial), rechazó el retiro de más de 30 obras del Museo Nacional (@museonacionalco), y señaló que la exclusión de las piezas constituye una afrenta para quienes entienden los museos como espacios de investigación, reflexión crítica, encuentro y construcción plural de lo común. — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 18, 2026

“Consideramos que la exclusión de relatos, objetos y testimonios por razones ideológicas o políticas constituye una afrenta para quienes entendemos los museos como espacios de investigación, reflexión crítica, encuentro y construcción plural de lo común”, dice el texto.

El documento señala que la medida gubernamental suprime relatos esenciales sobre las víctimas del conflicto armado, las luchas sociales, las reivindicaciones feministas y de la diversidad sexual, así como las formas de resistencia comunitaria.

Al respecto, la comunidad académica enfatizó que los museos “no son depósitos neutrales de objetos ni escenarios destinados a confirmar una única interpretación del pasado”, y argumentó que su presencia no debería depender de la postura de un “gobierno de turno”.

Se realizó un plantón en el Museo Nacional Foto: Tomada de X: @jdcorreau

Cientos de manifestantes se congregaron frente a uno de los museos más importantes de Colombia para rechazar la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de retirar obras relacionadas con la comunidad LGBT, el feminismo y los procesos de paz, entre otras temáticas.

En el Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, decenas de piezas fueron retiradas de las paredes esta semana por orden del Gobierno, bajo el argumento de que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.

Sin referirse directamente al museo, De La Espriella dijo el jueves que el “Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.