Tembló en Colombia este domingo 18 de octubre: SGC confirmó magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este domingo 18 de octubre. Según la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,3, su epicentro se localizó en Istmina, Chocó, a las 10:49 a. m., y tuvo una profundidad de 40 km.

“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-10-18, 10:54 hora local. Magnitud 3.3. Profundidad 40 km, Istmina - Chocó, Colombia”, señaló el organismo en sus redes sociales.

Más temblores

Minutos antes, a las 10:23, el Servicio Geológico Colombiano reportó otro temblor de magnitud 3,4, con una profundidad de 113 km. Su epicentro fue en el municipio de El Carmen, Santander.

Adicionalmente, en la madrugada, a las 2:16 a. m., la entidad reseñó otro sismo de magnitud 3,6 en el océano Pacífico. Tuvo una profundidad superficial.

Temblor en Colombia hoy viernes 16 de octubre: su magnitud estuvo por encima de 4

Durante el sábado 17 de octubre, fueron reportados otros temblores. El primero se registró a la 1:43 p. m., con una magnitud de 3,2 y una profundidad superficial. Su epicentro fue Chaparral, Tolima.

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tres minutos después, a la 1:46 p. m., se reportó un segundo temblor en la misma zona y también con profundidad superficial.

Un tercer temblor se produjo a las 3:30 p. m., con una magnitud de 2,9. En esta ocasión, San Antonio y Roncesvalles se encontraban a cerca de 21 kilómetros, mientras que Chaparral estaba a unos 22 kilómetros.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se registró un terremoto y ha habido réplicas y nuevos sismos, el SGC explicó que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo”, explicó el SGC.

El organismo señaló que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe. Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.