Procuraduría abre investigación por presuntas irregularidades en contrato para 18 aeropuertos

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a tres exdirectivos de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas deficiencias en la ejecución de un contrato de adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas de comunicaciones de voz (VCS) en 18 aeropuertos del país.

Se trata de los exdirectores generales, José Henry Pinto Rodríguez (2025) y Luis Alfonso Martínez Chimenty (2025-2026), y del entonces secretario de Servicios a la Navegación Aérea, Carlos Uriel Barragán Mina (2023-2026).

“Al parecer, se habrían presentado deficiencias y falta de gestión para autorizar los viajes al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas presenciales en las instalaciones del fabricante extranjero antes de enviar e instalar los equipos en Colombia”, señaló el ente de control.

En consecuencia, presuntamente no se han realizado las verificaciones requeridas, “circunstancia que podría comprometer tanto el control de calidad previo al envío de los equipos como la capacitación al personal de la Aerocivil, previstos contractualmente”.

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