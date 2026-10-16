Procuraduría abre juicio disciplinario a seis funcionarios del Inpec por parranda musical en la cárcel de Itagüí

Un nuevo escándalo de corrupción e indisciplina salpica la gestión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el departamento de Antioquia. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra seis funcionarios vinculados al Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de La Paz, en el municipio de Itagüí, por presuntas irregularidades en el control de acceso y permanencia de particulares dentro del penal.
La decisión disciplinaria cobija de manera directa al director encargado del establecimiento, teniente Fabián Leandro León Rodríguez, a los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, al inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, al inspector Eduardo Parra Ceballes y al dragoneante Juan Diego Ospina Morales.
Según el expediente, los uniformados habrían incurrido en omisiones en los protocolos de verificación el pasado 8 de abril de 2026, fecha en la que una agrupación musical ingresó a las instalaciones de máxima seguridad para realizar un concierto no autorizado.
Faltas a título de dolo, confesiones y compulsión a la Fiscalía
El órgano de control calificó las conductas atribuidas a los seis procesados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, por las presuntas omisiones en las anotaciones en los libros de guardia y los registros obligatorios de novedades en las plataformas digitales del penal.
La @PGN_COL formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por presuntas irregularidades en el ingreso y salida de personas del Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de La Paz, en Itagüí, Antioquia. 👉https://t.co/zrHCGRg0rr— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 16, 2026
Con el inicio de la fase de juzgamiento, los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa para controvertir los señalamientos y determinar sus responsabilidades individuales.
Asimismo, la Procuraduría abrió una nueva línea de investigación contra el distinguido Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao, por presuntas irregularidades en un informe en el que se consignaron aparentes fallas técnicas en el sistema Sisipec 1 y en las redes del Inpec para justificar la falta de controles.
El expediente señala, además, que los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David decidieron confesar su participación en los hechos. La Procuraduría también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez.