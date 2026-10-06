El Inpec “capturó” una paloma con la que pretendían ingresar elementos prohibidos a una cárcel en Ibagué

Un hecho insólito quedó en evidencia en una “captura” que adelantó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) en los tejados de la cárcel de Palogordo en Ibagué: una paloma mensajera con mercancía prohibida.

“Eran biblias, juguetes y alimentos para los niños”, el Inpec tras la polémica por la entrada de hamburguesas en la cárcel del Buen Pastor

El ave, previamente entrenada, tenía una dirección determinada en un patio de este centro de reclusión donde la esperaban algunos privados de la libertad. El animal tenía un arnés atado a sus alas, como una especie de maleta, y en su lomo una carga envuelta en plástico vinipel, que correspondía a cables para cargadores de celular.

Los guardianes que identificaron a la paloma grabaron un video mientras curiosamente requisaron al animal y descubrieron el ingenioso pero artesanal método para convertir al ave en una traficante emplumada que, con seguridad, hizo varios vuelos a este centro de reclusión.

Aunque resulta insólita la escena de una paloma convertida en traficante, no es la primera vez que el Inpec se encuentra con situaciones semejantes. En otras oportunidades, los guardianes, en distintas cárceles, han identificado el vuelo extraño de estos animales por los alrededores y sobre los patios de las cárceles.

Incluso resulta común, casi rutinario, ver en los patios de estas cárceles a los privados de la libertad alimentar a las palomas con tanta dedicación que parecen estar abonando el camino para convertirlas en domiciliarias del cielo que logran evitar cualquier filtro de seguridad.

Lo curioso es que el Inpec no tiene celdas ni procedimientos luego de identificar y capturar a las palomas que se cuelen en el aire para llegar hasta los patios de las cárceles. Luego de hacer el video, de registrar la particular escena, lo único que pueden hacer los guardianes es dejar el animal en libertad, con la seguridad de que regresará.

Una paloma fue usada para ingresar elementos prohibidos a una cárcel. Foto: Suministrada (API)

La historia de una paloma que se convierte en traficante no quedará más que como un hecho curioso y hasta divertido. Los privados de la libertad saben que se trata de una estrategia casi perfecta; tienen la posibilidad de ingresar los elementos prohibidos a la cárcel y el ave no los delatará.