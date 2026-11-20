El Fondo Milagro, dispuesto por el Gobierno nacional para gestionar la recuperación de las consecuencias del devastador terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, anunció nuevas fechas y acciones en Pereira tras enfrentarse a diversas críticas.

Alcalde de Pereira revela el real impacto que el terremoto provocó en su ciudad: “Una fecha que partió la historia”

A través de un comunicado oficial, el nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, explicó que la recuperación de Pereira y Risaralda entra en una fase decisiva caracterizada por la celeridad, el rigor técnico y la transparencia absoluta.

Dicha revelación fue destacada en agenda de trabajo con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. Con hoja de ruta en mano, los líderes presentaron los compromisos concretos que materializarán las soluciones para la ciudad que quedó devastada.

Alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, y la magnitud de la tragedia. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: ALCALDÍA DE PEREIRA.

Los compromisos incluyen planes de vivienda, reactivación económica y comercial y la renovación urbana proyectada para Pereira. A continuación, las medidas:

1. Recorte en gastos administrativos

De los más de 230 cargos proyectados inicialmente con cargo al fondo, la planta se reducirá como máximo a una tercera parte. La tabla de sueldos publicada inicialmente se reducirá a la mitad.

Los salarios de los integrantes del Fondo Milagro, informados por la senadora Kamelia Zuluaga tras realizar un derecho de petición Foto: Foto de @Zuluagakame en X

Además, el nuevo gerente confirmó que donará el 100 % de su salario para apoyar directamente a los afectados de Risaralda, garantizando además total trazabilidad sobre las donaciones recibidas.

2. Feria o vitrina inmobiliaria

Para acelerar el retorno de las familias a un hogar seguro, el Fondo Milagro pondrá en marcha una feria o vitrina inmobiliaria que permitirá a los damnificados elegir libremente dónde vivir, fomentando la competencia entre proyectos para lograr mejores precios, acabados de calidad y menores tiempos de entrega.

3. Entregas de vivienda y sus fechas

El Fondo Milagro se comprometió a que antes del 31 de diciembre se publicarán las primeras 280 viviendas, dando inicio a un cronograma de entregas trimestrales con seguimiento abierto para las familias.

También aclararon que no exigirán a las familias damnificadas entregar sus lotes como requisito para recibir ayuda, como algunos lo estaban sugiriendo.

“Acá en Pereira años atrás demostramos que sí se puede entregar viviendas de calidad, en tiempo récord y sin riesgos. Vamos a tener agilidad en la construcción, pero con agilidad en la transparencia: desde el 3 de diciembre, cada contrato se publicará en SECOP II para que la ciudadanía haga control. No puede haber un solo peso tirado ni ningún pago sin prueba”, afirmó el nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao.

Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro. Foto: Colprensa

Por su parte, el alcalde dio a conocer que “el Municipio ya tiene listos 4 proyectos urbanizables que constructores iniciarán prontamente. Se construirán 1.100 apartamentos, donde la Alcaldía pone el lote y entregará subsidios”, señaló el mandatario.

4. Edificio Colombia, Invico y batallón San Mateo

El Gobierno aseguró que asumirá la demolición del Edificio Colombia sin afectar las pólizas de los propietarios para que puedan acceder a su vivienda. Asimismo, el próximo 29 de noviembre se llevará a cabo la demolición controlada de esta estructura, despejando riesgos en la zona.

Tanto el alcalde de Pereira como el gerente del Fondo Milagro coincidieron en proyectar el lote del Batallón San Mateo como un gran polo de desarrollo urbano integral, con vivienda, espacio público y conectividad mediante el mecanismo de obras por impuestos.