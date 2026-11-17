Luis Felipe Henao asume este martes 17 de noviembre de 2026 como nuevo gerente del Fondo Milagro. Se trata del organismo llamado a asistir a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y que en los últimos días se vio envuelto en una polémica porque se le exigía celeridad, al tiempo que se conocían los salarios de quienes integran dicho organismo.

El hecho llevó al presidente Abelardo De La Espriella a sustituir al gerente Jaime Uribe, por Luis Felipe Henao. “El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas. La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!“, señaló el jefe de Estado.

Tras polémica por salarios en el Fondo Milagro, su nuevo gerente Luis Felipe Henao dice cuánto devengará

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, dice en público su salario y habla del Fondo Milagro

En respuesta a su designación, Henao escribió en X: “Presidente @ABDELAESPRIELLA, agradezco profundamente la designación como gerente del Fondo Milagro. Asumo esta responsabilidad con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto. Nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”.

En cuanto a Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi, escribió en X, también en respuesta a un mensaje del primer mandatario: “Presidente @ABDELAESPRIELLA, gracias por su apertura y disposición para trabajar en los temas que son fundamentales para el crecimiento económico, la generación de oportunidades, y el bienestar de los colombianos. Colombia nos convoca a sumar esfuerzos alrededor de los propósitos que contribuyen a construir un mejor país para todos!”.

En Blu Radio, Luis Felipe Henao habló de cómo les cambio la vida como familia en una semana. “El viernes, a las 7:30 de la noche, en 10 segundos cambió mi vida. Y hoy empiezo como a reordenarla, no solamente en el frente profesional, también personal, acá existe un sacrificio con hijos y familia muy grande”, aseguró.

La entrevista posterior de Luis Felipe Henao con SEMANA:

Al consultarles cómo iba a ser su comunicación, ahora que ambos tienen cargos directivos, respondió: “Yo creo que por WhatsApp, porque no nos vamos a ver. Es un tema, verdad, desde el punto de vista personal, que me preocupa mucho, yo tengo un niño en plena adolescencia, con 17 años, y yo había asumido un papel en los temas familiares, donde yo he dicho: las mujeres han avanzado mucho en el empoderamiento y en el ascenso profesional en la sociedad, pero no los hombres, no hemos avanzado en el cuidado. Entonces a ella les toca el cuidado y y también producir y los hombres están produciendo, pero no están en el cuidado. Yo quería regresar un poco al cuidado de estar al lado de mi hijo de 17 años, disfrutarme el de 7, pero nos cambió la vida. Vamos a mirar cómo nos vamos a organizar para no descuidar ese frente, que es el frente más importante”, puntualizó.