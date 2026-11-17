Luis Felipe Henao asume este martes 17 de noviembre de 2026 como nuevo gerente del Fondo Milagro. Se trata del organismo llamado a asistir a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y que en los últimos días se vio envuelta en una polémica porque se le exigía celeridad, al tiempo que se conocían los salarios de quienes integran dicho organismo.

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El hecho llevó al presidente Abelardo De La Espriella a sustituir al gerente, Jaime Uribe, por Luis Felipe Henao. “El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas. La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!“, señaló el jefe de Estado.

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“¿Usted cuánto se gana, le parece alto el salario de este Fondo Milagro?”, le preguntaron al aire a congresista y así respondió

Los salarios de los integrantes del Fondo Milagro, informados por la senadora Kamelia Zuluaga tras realizar un derecho de petición Foto: Foto de @Zuluagakame en X

“No llevo ni un minuto de día hábil y fue una llamada del presidente, fue una llamada donde el presidente me dijo: ‘Luis Felipe, he revisado diferentes nombres durante todo el día y yo creo que la única persona que le pueda dar tranquilidad a los damnificados en este momento es usted. No me puede decir que no’. Y no le pude decir que no y acá espero empezar las primeras reuniones frente al papel del Fondo Milagro”, aseguró Henao, quien integra la junta directiva de Ecopetrol y fue ministro de Vivienda.

“Las familias están en una total incertidumbre y existen acciones que se han ejecutado estos meses que las familias no las conocen y voy a llegar con ese fin. Primero, yo creo, el 80 % en el inicio de mi función será este. A través de ustedes llegarle a cada una de esas familias. Entonces necesitan volver a tener una certidumbre en cuánto tiempo van a estar normalizadas”, agregó, en diálogo con Blu Radio.

Al consultarle de cuánto será su salario, teniendo en cuenta que fue el tema objeto de controversia que impulsó su llegada, aseguró: “Mi sueldo no superará, si llego a tener sueldo, no superará los 8 millones de pesos, tampoco quiero hacer un acto de populismo y después no poder firmar un documento. Lo que sí le puedo señalar es que será un sueldo totalmente austero, un sueldo que esté en línea con la empatía que tiene que estar un funcionario con las necesidades de las personas que hoy perdieron todo y los sueldos de las personas que me acompañan estarán en la misma línea”.

Al consultarle si las personas que actualmente integran el Fondo Milagro, de las que se conocieron sus salarios, seguirán o serán sustituidas, Henao respondió: “Yo apenas empiezo mi empalme, voy a revisar de ese equipo qué equipo es necesario para no generar retrocesos en el desarrollo de mi función, pero sin lugar a dudas voy a llevar parte de mi equipo, que fueron los que me ayudaron a construir, al lado de Germán Vargas, las 100.000 viviendas, el programa de ‘Mi Casa Ya’, que hoy se está implementando en muchos lugares del mundo”.

“Entonces voy a llevar parte de mi equipo, yo confío en su transparencia, en su experiencia, en el programa de las 100.000 viviendas no tuvimos una sola queja de corrupción, revisaron todos los procesos, todas las entidades de control y si algo nos nos llena de orgullo es que tanto el BID, la Universidad de los Andes y todas las organizaciones internacionales resaltaron la eficiencia y sobre toda y sobre todo la calidad del programa”, agregó Henao, al sostener que pedirá asistencia de Transparencia Internacional y de las ía( Procuraduría, Veeduría) para que revisen cada peso ejecutado en el Fondo Milagro, tres meses después de registrado el movimiento telúrico.

La entrevista posterior de Luis Felipe Henao con SEMANA:

Henao también aseguró que seguirá con su trabajo en Ecopetrol, al margen de las funciones que asumirá este 17 de noviembre de 2026.