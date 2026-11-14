Luis Felipe Henao advirtió que salarios en el Fondo Milagro “serán modestos y austeros”: también envió mensaje a De La Espriella

Luis Felipe Henao envió a través de redes sociales un mensaje de agradecimiento al presidente Abelardo De La Espriella, luego de que lo nombrara como nuevo gerente del Fondo Milagro.

Henao dijo que los salarios en el Fondo Milagro “serán modestos y austeros”.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA, agradezco profundamente la designación como gerente del Fondo Milagro. Asumo esta responsabilidad con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto. Nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”, indicó puntualmente en X Henao.

El presidente De La Espriella anunció en horas de la noche de este viernes, 13 de noviembre, que Henao llegaba a asumir las riendas del Fondo Milagro, luego de aceptar la renuncia de Jaime Uribe tras los cuestionamientos por los altos costos en la nómina de esa entidad.

Luis Felipe Henao fue el ministro de Vivienda que lideró el programa de las 100.000 casas con Germán Vargas Lleras. Foto: Ministerio de Vivienda

En medio del anuncio de Henao como nuevo gerente del Fondo Milagro, De La Espriella le pidió acelerar la reconstrucción de los territorios que resultaron seriamente afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y que los damnificados reciban las ayudas necesarias.

“El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas. La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias”, fue el anuncio puntual de De La Espriella.

El pasado jueves, 12 de noviembre, el presidente destacó en su mensaje en X que él mismo le solicitó la renuncia a Jaime Uribe. El jefe de Estado también dijo que su Gobierno no ocultará errores y que ningún funcionario tiene el puesto asegurado.

Luis Felipe Henao tiene hoy la misión de liderar la reconstrucción del país, tras el terremoto del pasado 7 de agosto. Con Germán Vargas, fue el ministro del programa de las 100.000 casas. Foto: Ministerio de Vivienda

“Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este Gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir. Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”, manifestó ese jueves De La Espriella.