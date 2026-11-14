La primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, asistió a una recepción que le brindó el gobierno de Perú al papa León XIV. Ella contó detalles del acercamiento que tuvo con el sumo pontífice.

La invitación le fue extendida por la presidenta Keiko Fujimori, quien fue la anfitriona de la cita el pasado 11 de noviembre, y se reveló que los gastos del trayecto fueron asumidos por Pineda.

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En un recorrido por las regiones, la esposa del presidente Abelardo De La Espriella manifestó ante los medios de comunicación que tuvo una breve conversación con el papa León XIV.

Ella le habló sobre Colombia, le pidió oraciones por el país y, atendiendo una petición de su esposo, le solicitó que incluyera a la nación en una próxima gira que adelante por América Latina.

Ana Lucía Pineda mostró imágenes de su encuentro con el papa León XIV en Perú. Foto: Instagram: @analu_pineda

“Mi experiencia con el papa fue maravillosa tras una invitación que me hizo la presidente de Perú, Keiko Fujimori. Estuve acompañando al papa y le puse de antemano una invitación que extendió el presidente para que, en su próxima gira a Latinoamérica, tenga a Colombia presente”, dijo Pineda.

La primera dama agregó: “Le dije que sería un mensaje de consuelo, de esperanza para nuestro país. Y también le dije que nos tuviera siempre presentes en sus oraciones, que tuviera siempre presente a Colombia, a los colombianos, que siempre nos mandara un mensaje de paz, de unión y de fe”.

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Frente al viaje de Pineda, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que obedeció a una invitación de la Presidencia de Perú, y que los gastos fueron asumidos por la primera dama.

Así lo manifestó en un comunicado dirigido a la opinión pública: “Es importante precisar que este desplazamiento se realizará con recursos propios de la primera dama, por lo que no representará erogación alguna ni comprometerá recursos del presupuesto del Estado colombiano”.