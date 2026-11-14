Iván Cepeda y Alejandro Ordóñez se enfrentan en X: se anuncia denuncia contra el ministro del Interior

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, anunció que radicará una denuncia contra Alejandro Ordóñez, ministro del Interior, por una publicación que hizo en la cuenta de X de esa entidad.

La polémica comenzó a las 2:47 de la tarde de este viernes, 13 de noviembre, cuando el Ministerio compartió una imagen del excandidato presidencial.

La fotografía, que fue compartida ampliamente en internet, recoge ocho escenas en las que Cepeda compartió con integrantes de la extinta guerrilla de las Farc-EP, como Iván Márquez, el Paisa y Jesús Santrich; así como con Pablo Beltrán, del ELN.

Alejandro Ordóñez saca a relucir fotos de Iván Cepeda con exFarc y ELN: “¿De esta ecuanimidad es que habla usted?"

La imagen fue compartida con el siguiente mensaje. “‘¿De esta ecuanimidad es que habla usted, senador Cepeda?’: Alejandro Ordoñez Maldonado. Ministro del Interior”.

Antes de eso, sobre las 8:35 de la mañana, la cuenta del Ministerio publicó otro mensaje que se le atribuyó a Ordóñez, donde también arremetió contra Cepeda por sus críticas al Fondo Milagro.

“Como decía mi abuela con toda la sabiduría del mundo: ‘el ladrón juzga por su condición’. Es muy fácil salir hoy a rasgarse las vestiduras y a lanzar insultos contra el Fondo Milagro, cuando durante años se hicieron los de la vista gorda frente a los escándalos del gobierno de su jefe, Gustavo Petro, como la compra de conciencias en el Congreso con la plata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, dijo el funcionario.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Sus críticas fueron más allá: “Al país no se le engaña con doble moral. Cuando la corrupción fue en casa propia y saquearon los recursos destinados a los más vulnerables, guardaron un silencio. Que juzguen los colombianos: ¿quién es el verdadero hipócrita y sinvergüenza?“.

Iván Cepeda respondió a las 6:58 de la mañana de este sábado, 14 de noviembre, anticipando que acudirá a las autoridades judiciales.

Él dijo: “Le anuncio que lo denunciaré ante la Fiscalía por presunta ejecución de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso”.

“¿Quién es el verdadero hipócrita y sinvergüenza?“: Alejandro Ordóñez arremetió contra Iván Cepeda; esta es la historia

No solo eso. Cepeda agregó que interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría por utilizar bienes públicos, aparentemente, para fines personales y por realizar supuestos actos de difamación contra otro servidor público.

El senador justificó las medidas con el siguiente argumento: “La cuenta oficial del Ministerio del Interior es un canal institucional del Estado colombiano, no una cuenta personal para que su titular tramite odios y obsesiones personales”.

Él citó que la ley 2345 de 2023 establece que las cuentas institucionales deben servir para informar sobre el ejercicio de las funciones públicas. Y que el artículo 209 de la Constitución exige imparcialidad en la administración pública.

Frente a este escenario, el excandidato presidencial lo cuestionó: “¿En ejercicio de qué función desde la cuenta oficial del Ministerio promueve un montaje de fotografías para deslegitimar los esfuerzos de paz del líder de la oposición?“.

Y concluyó: “Los recursos y canales del Estado deben servir al interés general, no confundirse con las controversias y obsesiones personales de quienes ejercen temporalmente el Gobierno”.