Secretos del ‘hacker’ de la DNI: tres universidades y una empresa de transporte lo tuvieron en la mira por intento de fraude

No hay círculo social en Neiva, Huila, la ciudad donde nació y se crió Carlos Andrés Oyola, que no hable de sus polémicas andanzas. Lo llaman el hacker opita, y la justicia, después de decenas de años de denuncias de oídas, por fin le puso la lupa y le echó mano.

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A Oyola –hijo de un exagente de la Policía y un ama de casa– lo señalan por infiltrar los sistemas de información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y apropiarse fraudulentamente de las respuestas de un examen de admisión en un concurso de méritos en 2001. Un comunicado de prensa de la institución habla de 22 estudiantes detectados, pero el rosario de quejas en contra del joven de 36 años, y padre de una hija de cuatro, es extenso.

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Oyola es charlatán, entrador en los círculos sociales y experto en informática. Lo conocen porque trabajó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, donde se ventila que estuvo detrás de varios escándalos de adulteración de calificaciones en algunas facultades. Las modificaciones en las notas son un secreto a voces, pero nadie denuncia. Sin embargo, en voz baja, el nombre de Carlos Andrés Oyola resuena. En la Corhuila, una universidad privada de Neiva, también mencionan su nombre porque, al parecer, pretendió copiar el sistema académico. “Quiso hacer muchas cosas en la Corhuila porque tiene mucha habilidad para convencer a los directivos, quienes quisieron que se vinculara al área de Tecnologías de la Información, pero, afortunadamente, no lo permitimos”, contó un maestro de dicha universidad.

Oyola estudió en la Corhuila dos semestres de Ingeniería de Sistemas, pero no se graduó. “No asistía a clases y quería convencer a todos de que él era un superdotado. Como no logró entrar a trabajar al área de Tecnologías de la Información, abandonó sus estudios, nunca se graduó de ingeniero en dicha institución”, añadió el docente.

El maestro lo calificó como un joven “inquieto”. Y más que un hacker, “considero que es buen charlatán que convence a mucha gente para que le facilite credenciales de acceso a los sistemas de información”.

Carlos Andrés Oyola es señalado por modificar unas calificaciones en la Unad, pero no se descarta que haya utilizado su poder en la Dirección Nacional de Inteligencia, donde laboró, para cometer otros hechos. Foto: Suministrado a SEMANA API

SEMANA habló en Neiva con varios conocidos del hacker y coinciden en que “morirá por su boca”, porque alardea sobre sus andanzas en un pueblo pequeño donde el infierno es grande.

Formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador liberal y actual gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera. El mandatario le dijo a SEMANA que lo conoció porque es paisano y se lo presentaron para que manejara sus redes. En los pasillos del Congreso, mientras trabajaba para Villalba, encontró a Gustavo Petro, lo acompañó en las comisiones legislativas y se convirtió en un joven cercano, lo suficiente para formar parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde se maneja la información de seguridad nacional más sensible del país.

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En Neiva, Carlos Andrés Oyola mostró fotografías con Petro, algunas en el avión presidencial y otras en Europa, en viajes con parte del entonces equipo de gobierno. En ocasiones, enseñó conversaciones con el presidente y directivos de la DNI. Y pidió hojas de vida a sus más cercanos amigos para trasladarlas a la Casa de Nariño. Algunas veces cumplió. Estuvo detrás de la representante del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Huila hasta comienzos de 2026. Ofreció puestos en la Dirección Nacional de Planeación, en la DNI, entre otras entidades. De hecho, se reunió con reconocidos políticos opitas, estuvo en actos sociales y se convirtió en un columnista de opinión en un medio local. ‘Propongo un diálogo regional para buscar la paz en el Huila’, tituló una de sus columnas, en la que exaltó el proceso de paz adelantado por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aliado de Petro.

Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Carlos Andrés Oyola, señalado por la Fiscalía General de haber alterado notas en la Unidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Foto: Suministrado a SEMANA API

Oyola –quien también trabajó desprestigiando políticos adversos en redes sociales– no actúa solo. En la Unad, por ejemplo, algunos académicos estiman que tiene aliados en el interior de esa universidad. Christian Oyola, su hermano gemelo, también está en la mira de la opinión pública, pero no está probado que deba responder por los actos de su familiar.

Mientras Carlos Andrés Oyola va a la cárcel por violar los sistemas informáticos de la Unad, en Neiva hace eco la historia de cuando intentó burlar la seguridad cibernética de una empresa de transporte terrestre del Huila: quiso comprar tiquetes de bus a 5.000 pesos para revenderlos por el triple y obtener los millonarios recursos. SEMANA habló con funcionarios de la compañía y no entienden qué pasó con la investigación en la Fiscalía.