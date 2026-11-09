‘Hacker’ del gobierno Petro se habría reunido con la fiscal Luz Adriana Camargo, según informe reservado

Un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), publicado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, documentó los polémicos movimientos de Carlos Andrés Oyola Tovar, denominado el ‘hacker’ del gobierno de Gustavo Petro. Entre tantas cosas, se detalló que él se habría reunido con la fiscal Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con los documentos, Oyola Tovar habría tenido dos misiones clave en la DNI: el hackeo de los sistemas informáticos de diferentes entidades del Estado colombiano y la alteración de los resultados de la segunda vuelta presidencial el pasado 21 de junio con ataques a la Registraduría.

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Además de esas tareas, en los archivos de la DNI se manifestó que se dedicaba a “coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers”.

No solo eso. En un fragmento se describió que, al parecer, la fiscal General de la Nación habría tenido un acercamiento con el controvertido exfuncionario: “Sostuvo reuniones con la fiscal Luz Adriana Camargo”.

Capturan en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Gaula Militar

El ingeniero Carlos Andrés Oyola Tovar trabajaba en el gobierno Petro mientras era buscado por la justicia por aparentes delitos que habría cometido en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pues se le señala de un fraude. Precisamente, por estos hechos, fue capturado este fin de semana.

Frente a la supuesta reunión del ‘hacker’ con la fiscal, el ente de investigación no se ha pronunciado.