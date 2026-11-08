“A los violentos se les responde con más prensa”: José Manuel Acevedo tras amenazas a medios de comunicación

El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, envió un mensaje tajante a través de sus redes sociales que resuena tras las alertas de seguridad lanzadas este sábado por las autoridades por posibles atentados a varios medios de gran relevancia en el país.

Presidente De La Espriella ordena reforzar seguridad para proteger a medios de comunicación ante amenazas de atentados

Con una postura firme frente a los constantes desafíos y amenazas que enfrentan los periodistas en Colombia, el reconocido periodista dejó claro que el miedo no debe doblegar el deber de informar.

“A los violentos se les responde con más prensa, con más trabajo, con más denuncias, con más revelaciones”, afirmó de manera categórica Acevedo. Sus palabras coinciden con la grave alerta de seguridad de este sábado.

La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartió información sobre la alerta tanto con medios de comunicación como con el gobierno distrital.

Por eso, se solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el propósito de que los organismos de inteligencia y seguridad analicen la información recibida.

En la noche de este sábado, la alerta de seguridad obligó a evacuar de manera preventiva las instalaciones de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, en el noroccidente de Bogotá.

La situación encendió todavía más las alarmas luego de que Caracol Radio informara que también había sido advertido sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, ubicadas en la localidad de Chapinero.

Evacuación de Caracol Televisión por amenaza de bomba desató reacciones de solidaridad y alertas por la seguridad de los medios

El presidente Abelardo De la Espriella denunció públicamente que organismos de inteligencia detectaron planes del ELN para perpetrar atentados terroristas contra algunos medios, por lo que ordenó reforzar la seguridad para proteger a los medios de comunicación.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de SEMANA”, señaló.