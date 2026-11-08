Evacuación de Caracol Televisión por amenaza de bomba desató reacciones de solidaridad y alertas por la seguridad de los medios

La amenaza de un posible atentado contra Caracol Televisión, que obligó a evacuar sus instalaciones en Bogotá durante la noche del sábado 7 de noviembre, generó reacciones de rechazo y solidaridad desde distintos sectores políticos e institucionales. La Alcaldía de Bogotá confirmó que recibió información de las autoridades sobre una alerta de seguridad, mientras que los alcaldes Federico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán pidieron atención frente a los riesgos que enfrentan los medios de comunicación.

Evacuaron instalaciones de Caracol Televisión por amenaza de bomba. Esto se sabe

La situación encendió las alarmas luego de que las autoridades informaran sobre una posible amenaza contra las instalaciones del canal y otros medios de comunicación. Como medida preventiva, se activaron los protocolos de seguridad y se dispuso la evacuación de las instalaciones para proteger a periodistas, trabajadores y visitantes.

La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartió información sobre la alerta tanto con medios de comunicación como con el Gobierno Distrital.

A través de un pronunciamiento, la Administración Distrital señaló que el alcalde mayor solicitó, por medio de la Secretaría de Seguridad, la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el propósito de que los organismos de inteligencia y seguridad analizaran la información recibida.

Asimismo, indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá adoptó acciones preventivas frente a la alerta, mientras avanzan las verificaciones correspondientes.

Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su solidaridad con los trabajadores del canal y rechazó las amenazas contra los medios de comunicación. El mandatario aseguró que los ciudadanos no deberían vivir bajo intimidaciones de organizaciones criminales.

Caracol radio Foto: COLPRENSA

“Toda mi solidaridad con los periodistas, trabajadores y familias de Caracol TV ante esta amenaza de bomba. La gente no puede vivir con miedo”, manifestó Gutiérrez a través de sus redes sociales.

El alcalde también aprovechó el pronunciamiento para cuestionar el crecimiento de las estructuras armadas ilegales durante los últimos cuatro años. Según afirmó, durante ese periodo los grupos ilegales habrían pasado de 15.000 a cerca de 29.000 integrantes.

“En Colombia los que tienen que sentir miedo son los criminales, no los ciudadanos”, agregó el mandatario, quien también extendió su solidaridad a los trabajadores de Caracol Radio. En su mensaje, sostuvo que las organizaciones terroristas deben ser derrotadas y advirtió sobre los riesgos que representan para el país.

Caracol Radio también alertó sobre posibles atentados

La preocupación por las amenazas contra la prensa también se extendió a Caracol Radio. La cadena informó que recibió información de las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra su empresa y otros medios de comunicación.

“En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes”, señaló la compañía.

La emisora reiteró que continuará desarrollando su labor informativa y advirtió que garantizar la seguridad de quienes trabajan en los medios es una condición fundamental para proteger la libertad de prensa y la democracia.

“Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad”, agregó en su pronunciamiento.

¿Qué se sabe de la amenaza?

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, la evacuación de Caracol Televisión se produjo en medio de una alerta por la posible presencia de un artefacto explosivo y el sobrevuelo de un dron sin autorización en inmediaciones de las instalaciones del canal, ubicadas en el barrio La Floresta, en Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó posteriormente que no encontró evidencia de explosivos al interior del canal ni en sus alrededores. Las autoridades también aclararon que el helicóptero que fue visto sobrevolando el sector realizaba labores habituales de patrullaje aéreo.