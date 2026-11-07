Estas fueron las funciones por las que fue contratada Deicy Jiménez en el Senado

En medio del escándalo que suscitó la denuncia de Deicy Jiménez en SEMANA, donde hablaba de la relación que mantenía con el expresidente Gustavo Petro, llamó la atención un detalle sobre las contrataciones que firmó en el anterior gobierno.

Alejandro Ordóñez estalla contra Gustavo Petro por el caso Deicy Jiménez: “Es el envilecimiento del poder”

En medio de la controversia, su participación en la Primera Vicepresidencia del Senado, durante el año 2024, ha generado mayor relevancia y se convierte en uno de los puntos clave de la investigación.

De acuerdo con la información registrada en el SECOP, el objeto contractual consistía en brindar servicios de apoyo a la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado. Para desarrollar estas actividades, se estableció un presupuesto aproximado de 34.336.000 pesos.

Gustavo Petro y Deicy Jiménez Foto: Montaje Andrea Moreno El País

Según documentos conocidos por este medio, las funciones del contrato estaban orientadas a brindar apoyo administrativo y operativo a la Primera Vicepresidencia del Senado de la República.

Entre las principales responsabilidades se encontraba colaborar en las tareas de oficina y asistencia técnica, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las actividades propias de esta dependencia.

Asimismo, debía apoyar la atención presencial y telefónica de los ciudadanos, proporcionando información y resolviendo las solicitudes de acuerdo con los procedimientos institucionales establecidos.

También tenía a su cargo colaborar en la elaboración, redacción y transcripción de documentos oficiales, como oficios, memorandos y circulares, según los requerimientos del jefe inmediato y las necesidades del área.

Deicy Jiménez en entrevista con SEMANA Foto: AP

Asimismo, el documento señala que no existían antecedentes de contratación relacionados con las obligaciones que asumiría Jiménez, quien, para entonces, únicamente contaba con título de bachiller. Este aspecto también hace parte de las indagaciones que adelantan las autoridades competentes.

“Tras examinar los registros contractuales de la entidad y contrastarlos con la resolución No. 2114 del 30 de julio de 2012, se constató que no se habían celebrado contratos con obligaciones de características similares a las aquí señaladas, conforme a las necesidades del servicio”, precisa el documento.

Cabe recordar que según el testimonio de Jiménez, Petro habría facilitado contratos públicos a ella y a otras 30 o 40 mujeres a cambio de favores sexuales. También afirmó que el exmandatario le solicitaba conseguir sustancias ilícitas.

Deicy Jiménez publicó una nueva prueba sobre la relación que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro Foto: Deicy Jiménez Instagram

Jiménez aseguró haber recibido contratos en el Senado y otras entidades estatales. Actualmente, sus declaraciones son objeto de investigaciones de las autoridades.