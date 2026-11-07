Defensoría dice que ataque terrorista contra el Ejército en Santa Rosa, sur de Bolívar, ocurrió en pleno consejo de seguridad

La Defensoría del Pueblo informó en la tarde de este sábado 7 de noviembre que el ataque terrorista contra el cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar, ocurrió en medio de un consejo de seguridad que estaban llevando a cabo en las instalaciones de la Alcaldía porque el día anterior se había registrado el asesinato de tres personas.

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“Expresamos nuestra preocupación por el ataque con explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional, en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Nos solidarizamos con los integrantes de la Fuerza Pública afectados por estos hechos y sus familias. El ataque en la cabecera municipal ocurrió mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas el día anterior”, revelaron.

Asimismo, indicaron que la situación de orden público en esta zona de Bolívar es tan compleja que lo advirtieron una de las Alertas Tempranas que emiten con recomendaciones a las diferentes autoridades.

“Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año. Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)”, precisaron.

Al menos tres muertos y más de 30 heridos en ataque terrorista en cantón militar en el sur de Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

Tres muertos y más de 30 heridos tras ataque terrorista en cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

Desde la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a los grupos armados ilegales para que puedan respetar el Derecho Internacional Humanitario en medio de sus accionares ilegales.

“Recordamos a todos los actores armados su obligación de respetar el derecho internacional humanitario, particularmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El uso de explosivos en zonas pobladas representa un riesgo especialmente grave para la población civil, que debe ser protegida de los efectos de las hostilidades”, finalizaron.

SEMANA pudo establecer que hay solo dos heridos de gravedad recibiendo atención médica en Bucaramanga, Santander, mientras que hay otros uniformados en Simití y Santa Rosa, en el sur de Bolívar.