Atacan con drones cargados de explosivos a cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

Un nuevo ataque terrorista se registró durante este sábado 7 de noviembre en el cantón militar situado en Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde ilegales han lanzado explosivos desde drones.

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SEMANA pudo confirmar que desde el Ejército Nacional aún no tienen un reporte oficial de personas heridas, debido a que en el lugar se encuentran realizando maniobras para responder a este hecho ilegal.

Por medio de las redes sociales se han conocido varios videos en los que se logra ver la magnitud de este nuevo atentado que hoy sacude a la institución militar. En esta zona del país delinquen varios grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y hasta la guerrilla del ELN.

Desde la Primera División del Ejército Nacional confirmaron el acto terrorista: “Un ataque terrorista perpetrado mediante aeronaves no tripuladas, acondicionadas con artefactos explosivos, fue dirigido contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, sur de #Bolívar, en una acción que constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.

Asimismo, indicaron que las operaciones militares han sido intensificadas en la zona contra los ilegales: “Tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho”.

SEMANA obtuvo información de los cabecillas, quienes serían los responsables de estos hechos graves de violencia en Bolívar. En el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra Jesús Navarro Robles, alias Casinga u Omar; es el máximo cabecilla del frente de guerra Darío Ramírez Castro, en el sur de Bolívar.

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Desde su posición de mando dirige las operaciones armadas, logísticas y políticas de la estructura, garantizando el control sobre amplias zonas rurales estratégicas.

Su estructura mantiene una fuerte capacidad de movilidad en terrenos de difícil acceso, aprovechando la geografía para evadir operaciones militares. Por su parte, alias Harold lidera la compañía Tito Marín, del frente de guerra Darío Ramírez Castro, y se ha convertido en un actor clave dentro de la innovación bélica del ELN.