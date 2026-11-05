Exconcejal Javier Julio Bejarano buscará ser candidato a la Alcaldía de Cartagena por firmas

El abogado Javier Julio Bejarano anunció que buscará, por segunda vez, llegar a la Alcaldía de Cartagena luego de su fallido intento en las elecciones de 2023 en las que ocupó el segundo lugar después de Dumek Turbay.

En esa ocasión, por Ley de Oposición, llegó al Concejo de Cartagena con el respaldo de una coalición de su partido, el MAIS, y el Pacto Histórico, pero renunció hace cinco meses para enfilarse en las elecciones territoriales de 2027.

Ahora, un comité del que es vocero radicó ante la Registraduría una solicitud para crear un movimiento llamado Por Cartagena, Nuestro Momento es Ahora.

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El abogado cartagenero esperará el aval de la Registraduría para comenzar la búsqueda de apoyos ciudadanos y así convertirse en candidato a la Alcaldía con la promesa de resolver problemas como la inseguridad, el alto costo de vida, de los servicios públicos y buscar mejores oportunidades laborales para los habitantes de la Heroica.

“Hoy los cartageneros enfrentan problemas que no distinguen ideologías: el altísimo costo de vida y la inseguridad que no los deja vivir tranquilos. Con este comité de firmas convocamos a todos los sectores sociales para que, unidos, podamos superarlos”, dijo el político.

Cartagena es uno de los destinos preferidos para eventos y congresos. Foto: El País

“Cartagena es una de las ciudades más lindas de Colombia y nos sentimos orgullosos de ella. Pero no basta con ser la más linda si el cartagenero sale de su casa con miedo, porque la delincuencia tiene sitiado su barrio. Si se le va todo lo que gana pagando el agua, la luz y el aseo. Si no encuentra trabajo digno, o se rebusca todo el día y no puede poner el pan en la mesa de su casa. Los cartageneros amamos a nuestra ciudad, de eso no tenemos dudas. Queremos que ahora nuestra ciudad también nos ame y cuide a nosotros”, agregó.

En las elecciones de 2023, el abogado obtuvo 56.782 votos y ocupó el segundo lugar en la contienda.

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También es ingeniero de sistemas, creció entre los barrios Santa María y Nuevo Bosque y fue jugador de baloncesto de la selección Bolívar y preselección Colombia.

Fue concejal de Cartagena entre 2020 y junio de 2026. Según el balance aportado en su perfil biográfico, durante su paso por el Concejo solicitó más de 50 debates de control político, presentó 30 proyectos de acuerdo y logró la aprobación de ocho