La muerte de Alfonso José Barrios Parra, integrante de La Cuadrilla del Alcalde de Cartagena, dejó una profunda tristeza entre sus compañeros y abrió una controversia por las condiciones en las que circulaba el taxi que lo arrolló.

El conductor tenía la licencia vencida desde 2014, acumulaba 28 comparendos y registraba obligaciones pendientes por cerca de 25 millones de pesos, según reveló el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

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El accidente ocurrió el pasado lunes, 2 de noviembre, hacia las 11:21 a. m., cerca de la entrada del túnel de Crespo, en sentido zona norte-centro. Barrios Parra realizaba labores de mantenimiento y limpieza en el andén peatonal cuando fue embestido por un taxi. Después del impacto, el vehículo chocó contra un camión que apoyaba las actividades de aseo en el sector.

Alfonso Barrios, trabajador de La Cuadrilla del Alcalde, murió en Cartagena tras ser embestido por un taxi. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Dumek Turbay / API

De acuerdo con el reporte preliminar, el taxi transportaba a una pasajera y su conductor manifestó que habría presentado una falla en el sistema de frenos, situación que lo habría llevado hacia el costado derecho de la vía. Las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación.

Alfonso murió en el lugar; otras tres personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica.

Accidente de tránsito en el que falleció Alfonso Barrios, trabajador de La Cuadrilla del Alcalde en Cartagena. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X RED+Noticias / API

Accidente de tránsito en el que falleció Alfonso Barrios, trabajador de La Cuadrilla del Alcalde en Cartagena. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X RED+Noticias / API

Las verificaciones posteriores al accidente dejaron al descubierto varios antecedentes del conductor y del vehículo. El primero es que la licencia de conducción se encontraba vencida desde 2014. Además, el registro consultado en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) reportó otros 28 comparendos y obligaciones pendientes, por un monto cercano a los 25 millones de pesos.

Estos no fueron los únicos hallazgos. Según el DATT, el conductor tampoco tenía registrada la tarjeta de control reportada por la empresa a la que estaría afiliado, un documento requerido para prestar el servicio público individual de pasajeros.

A esto se suma que, de acuerdo con la información preliminar de la entidad, el taxi no contaría con pólizas vigentes de seguro contractual y extracontractual, exigidas para operar como vehículo de servicio público.

El alcalde Dumek Turbay publicó un sentido mensaje a los familiares y amigos cercanos a la víctima. Además, aseguró que su esposa e hijo no están solos y que cuentan con él.

Compañeros despidieron a Alfonso Barrios

Mientras se conocen nuevos detalles del caso, los compañeros de Alfonso, uno de los miembros fundadores de La Cuadrilla del Alcalde, compartieron un video de homenaje para recordar al trabajador que perdió la vida mientras cumplía sus labores.

“Su amistad permanecerá siempre en nuestra memoria”, expresaron en el mensaje de despedida.

La tragedia también generó indignación entre ciudadanos, quienes piden que se investigue lo ocurrido y que, si se establecen responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.

Por su parte, el DATT reiteró el llamado a los propietarios de taxis para que verifiquen la vigencia de las licencias de quienes conducen sus vehículos, así como la documentación, los seguros y las condiciones técnico-mecánicas antes de permitirles prestar el servicio.