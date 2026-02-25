Taxista en Bogotá atropelló a un motociclista, se lo llevó en el techo del carro y luego huyó: las imágenes son aterradoras

El pasado fin de semana un taxista, en el barrio 20 de julio, en la localidad de San Cristóbal, violó una señal de pare y terminó atropellando a un motociclista.

Se trata de un hombre que iba de regreso a su casa luego de haber estado laborando y, quien tras haber sido arrollado por el taxi, terminó en el techo del carro durante varias cuadras.

Las imágenes de lo ocurrido son aterradoras. En estas se observa al motociclista aferrado al techo del taxi, mientras este recorría las calles del sector a gran velocidad.

El motociclista encima del techo del taxi, tras haberlo atropellado. Foto: Pantallazo de video del Ojo de la Noche, de Noticias Caracol.

Al final, en una curva, el motociclista cayó al pavimento y el taxista huyó como si nada hubiera pasado. Luego, en delicado estado de salud, el hombre fue trasladado a un hospital donde se recupera.

En el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, habló Jahir Nieto, primo del motociclista: “No sabemos si borracho o algo por el estilo, lo impacta, no frenó y dejó que literal quedara en el capó y después en el techo del vehículo”.

Y agregó el familiar del motociclista: “Él nunca respetó el pare [El taxista], el pasó derecho sin pensar de que otro carro, vehículo, persona, animal, pudiera pasar. Y pues lo que yo digo es, si lo impacta, frene. Pero no, él sigue derecho y le importó cinco que mi primo fuera en el techo agarrándose para no caerse y rodar”.

Instante en que el motociclista cae del techo del taxi en una curva. Foto: Pantallazo de video del Ojo de la Noche, de Noticias Caracol.

Nieto también dijo en el Ojo de la Noche que su primo tuvo una fractura en el manguito rotador del hombro izquierdo, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente.

Por último, la familia del motociclista le hizo un llamado al taxista para que se entregue ante las autoridades y responda por lo que hizo.

Al aparecer, ya hay pistas del conductor, teniendo en cuenta que en varias cámara de seguridad quedó registrada la placa del automotor.