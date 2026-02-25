BOGOTÁ

Delincuentes que le iban a robar 30 millones de pesos a un adulto mayor en Bogotá se llevaron una sorpresa

El hecho se presentó en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.

Redacción Nación
25 de febrero de 2026, 9:42 a. m.
Instantes del robo en Engativá.
Instantes del robo en Engativá. Foto: Pantallazo de video de la Policía Metropolitana de Bogotá

Los delincuentes siguen azotando a los capitalinos a cualquier hora del día. Precisamente, durante las últimas horas, dos ladrones fueron capturados minutos después de haberle hurtado 30 millones de pesos a un hombre de 60 años, mediante la modalidad de fleteo.

En una cámara de seguridad del sector quedó registrado el momento en que los dos delincuentes abordaron al adulto mayor y, tras robarle la elevada suma de dinero, intentaron darse a la fuga.

Sin embargo, de un momento a otro apareció el conductor de una camioneta que se había percatado del robo y arrolló a los delincuentes.

Acto seguido, a los ladrones no les quedó de otra que salir corriendo dejando la moto abandonada, mientras vecinos del sector salieron a perseguirlos.

De acuerdo con la coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, tras ese robo, uniformados que adelantaban labores de patrullaje en la zona fueron alertados, activando un plan candado que permitió interceptar a los presuntos delincuentes con la ayuda de la comunidad en el barrio Santa María del Lago.

Los dos capturados en Engativá.
Los dos capturados en Engativá. Foto: Policía Metropolitana en Bogotá

Tras ser capturados, a los sujetos les hallaron un arma de fuego y se recuperó la suma de 30 millones de pesos que minutos antes habían hurtado a la víctima.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, uno de los capturados registra antecedentes por el delito de hurto y estuvo en la cárcel en dos ocasiones, en los años 2017 y 2020; además, registra una orden de captura vigente por fuga de presos.

Ahora, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o al CAI más cercano”, recalcó la Policía Metropolitana.

