BOGOTÁ

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

El hecho se registró durante las últimas horas en la localidad de Suba.

Redacción Nación
18 de febrero de 2026, 10:42 a. m.
Uno de los momentos de la riña en Suba.
Uno de los momentos de la riña en Suba. Foto: Pantallazo de video de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que, durante las últimas horas, fueron capturadas seis personas en medio de una riña que se habría presentado por el robo de una gorra.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, dijo que los seis capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, amenazas, lesiones personales y hurto.

De acuerdo con el teniente coronel Botero, la captura de estas seis personas se dio en instantes en que los Policías realizaban labores de patrullaje en inmediaciones del parque Arévalo y se percataron que se estaba presentando una fuerte riña.

“Es así como tras la intervención se logra hacer la recuperación de la gorra, se logra establecer que resulta una persona con lesiones personales, y se evidencia que una de las personas que portaba un arma tipo traumática, trató de esconderla lanzándola a un establecimiento de comercio en donde fue hallada por parte de nuestras unidades”, agregó Botero.

Ahora, las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, de modo que respondan por los delitos que les atribuyen.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad, a través de la línea de emergencias 123″, resaltaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

El pasado 9 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá compartió un cartel en el que aparecen cuatro sujetos, quienes son los más buscados por el robo de vehículos de alta gama en la capital del país.

Según las autoridades, dichos criminales deben responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

Los más buscados.
Los más buscados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Entre los más buscados se encuentra alias Sebas quien se encarga de la planeación y organización de los hurtos. Asimismo, alias ‘Salado’, responsable de la movilidad.Traslada los vehículos hurtados a centros comerciales o viviendas. Por otra parte, alias ‘Velandia’ quien aborda a las víctimas usando armas de fuego y violencia física y, finalmente, alias ‘Ríos’, encargado de la vigilancia y el seguimiento de las víctimas”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

