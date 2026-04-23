Casa Blanca acusó a China de robo “a escala industrial” de tecnología estadounidense

La Casa Blanca elevó el tono en la creciente disputa tecnológica con China al acusar a empresas de ese país de apropiarse de modelos de inteligencia artificial desarrollados en Estados Unidos. La denuncia apunta a prácticas sistemáticas que, según Washington, buscan replicar capacidades avanzadas mediante métodos encubiertos.

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Señalamientos directos desde Washington

La acusación fue planteada públicamente por el asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios, quien aseguró que el fenómeno no es aislado ni marginal.

“Estados Unidos dispone de pruebas de que entidades extranjeras, principalmente en China, llevan a cabo campañas de destilación a escala industrial para robar la IA estadounidense”, declaró en X.

Según la administración estadounidense, estas acciones formarían parte de una estrategia más amplia para acortar la brecha tecnológica en el campo de la inteligencia artificial.

Qué es la “destilación” y por qué genera controversia

En el centro de la polémica se encuentra la técnica conocida como destilación, un método que permite entrenar un modelo de IA a partir de las respuestas generadas por otro sistema más avanzado, con el objetivo de replicar sus capacidades.

Aunque esta práctica no es ilegal en sí misma, su uso está condicionado a la autorización del propietario del modelo original. La controversia surge cuando se emplea sin consentimiento, lo que podría constituir una violación de derechos y propiedad intelectual.

Empresas tecnológicas ya habían lanzado alertas

Las advertencias no provienen únicamente del gobierno. A finales de febrero, la empresa Anthropic denunció a las compañías chinas DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax por presuntas prácticas irregulares.

Según la firma, estas habrían creado “más de 24.000 cuentas fraudulentas para generar más de 16 millones de interacciones con su modelo Claude”, con el fin de reconstruir su funcionamiento y entrenar sus propios modelos.

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Días antes, el 12 de febrero, OpenAI también había elevado preocupaciones similares. En un memorándum dirigido al Congreso de Estados Unidos, la compañía acusó a DeepSeek de copiar clandestinamente sus modelos de IA.

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Uso de cuentas falsas para evadir controles

El gobierno estadounidense sostiene que estas operaciones no solo son masivas, sino también sofisticadas en su ejecución.

“Estas entidades extranjeras”, no identificadas por la Casa Blanca, “utilizan decenas de miles de cuentas proxy” para evitar ser detectadas, añadió Kratsios.

El uso de este tipo de cuentas permitiría simular múltiples usuarios y así extraer grandes volúmenes de información sin levantar sospechas en los sistemas de control.

Dudas sobre la fiabilidad de los modelos

Más allá del posible impacto económico y tecnológico, desde Washington también se cuestiona la calidad de los sistemas desarrollados bajo estas prácticas.

“Las entidades extranjeras que construyen sobre unos cimientos tan frágiles deben tener poca confianza en la integridad y la fiabilidad de los modelos que producen”, añadió con sorna.

*Con información de AFP.