Anthropic y Amazon sellan acuerdo millonario: 10 años de servidores a cambio de inversión multimillonaria

Amazon anunció el lunes una nueva apuesta por la inteligencia artificial, al confirmar una inversión adicional de 5.000 millones de dólares en la start-up Anthropic, de la que ya es accionista.

Según un comunicado, el gigante tecnológico también contempla inyectar hasta 20.000 millones de dólares más en el largo plazo.

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La compañía fundada por Jeff Bezos ha participado en tres rondas de financiación de Anthropic desde 2023, consolidando una relación que ahora se profundiza con un acuerdo estratégico de gran escala.

Un contrato tecnológico a una década

El acuerdo anunciado establece que Anthropic alquilará servidores y procesadores de Amazon con una capacidad que puede alcanzar los 5 gigavatios (GW), lo que evidencia la magnitud de la infraestructura requerida para el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Anthropic utilizará servidores de Amazon con capacidad de hasta 5 GW. Foto: NurPhoto via Getty Images

La alianza con Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, tendrá una duración de diez años y está valorada en “más de 100.000 millones de dólares”, según el comunicado oficial.

Trainium, la apuesta para competir con Nvidia

Como parte del acuerdo, Anthropic utilizará los procesadores Trainium de AWS, que han comenzado a posicionarse como una alternativa frente a los chips de Nvidia, actual líder del mercado en hardware para inteligencia artificial.

“La decisión de Anthropic de ejecutar sus modelos de lenguaje en Trainium durante la siguiente década muestra el progreso que hemos hecho” en este ámbito, comentó Andy Jassy, CEO de Amazon, citado en el comunicado.

Anthropic usará chips Trainium de Amazon Web Services para sus modelos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Crecimiento récord y posible salida a bolsa

El ascenso de Anthropic ha sido acelerado. La empresa pasó de ingresos anualizados de 1.000 millones de dólares a finales de 2024 a superar los 30.000 millones en la actualidad, convirtiéndose en la start-up con mayor crecimiento en la historia.

En febrero, la compañía recaudó 30.000 millones de dólares en capital, elevando su valoración hasta los 380.000 millones de dólares. En paralelo, evalúa la posibilidad de comenzar a cotizar en bolsa en los próximos meses, lo que podría marcar un nuevo hito en el sector tecnológico.

*Con información de AFP.