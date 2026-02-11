La increíble historia del cinematográfico robo a un camión cargado con bultos de sal: hay seis ladrones capturados

Cuando los españoles se empezaron a internar por el Río Grande (hoy llamado Magdalena) para conquistar tierras indígenas en busca de sus riquezas, por allá a finales del siglo XV y comienzos del XVI, se sorprendieron con el descubrimiento de uno de los bienes más preciados entonces por los moradores de estas tierras: la sal.

El autor del Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, que inicialmente se le atribuyó a Gonzalo Jiménez de Quesada aunque después su autoría ha sido puesta en duda por diferentes investigadores en Colombia y España, y que aparece fechado en 1536, lo evidenció bien.

Contó en el documento de 19 páginas que su esperanza era poder encontrar sal de grano, que era la que comerciaban entre los indios de las inmediaciones de las Sierras del Opón (que hoy se cree es la Serranía de los Yariguies, en inmediaciones del Magdalena Medio) y los que llegaban desde Santa Marta, a unos 330 kilómetros.

“La cual dicha sal es de grano y sube por vía de mercancía más de 70 leguas por el dicho río aunque cuando llega tan arriba, ya es tan poca que vale muy cara entre los indios y no la come sino la gente principal”, señaló.

Pero quinientos y tantos años después, la sal tiene otro precio. En estas mismas tierras exploradas por los conquistadores, un kilo puede variar entre los 2.500 y los 3.000 pesos colombianos, menos de un dólar.

Eso poco le importó a una banda de ladrones. Eran seis y se aventuraron a un robo de película por un botín difícil de explicar.

El viernes 6 de febrero hacia las 11:30 p.m., los seis pillos a bordo de dos carros -un Kia Sportage color gris y Chevrolet Spark GT color blanco- se le atravesaron a un camión cargado con sal que cubría la ruta que de Garzón conduce a Altamira, dos poblaciones ubicadas a unos 140 kilómetros de Neiva, la capital del Huila.

Frente al automotor, aseguró la Fiscalía, dispararon contra el camión para atemorizar al conductor y su ayudante y obligarlos a detener la marcha.

Presas del miedo, las víctimas bajaron del automotor y fueron llevadas por los ladrones hasta una zona boscosa. Allí los delincuentes les golpearon, les abandonaron y, unos, huyeron en el camión con el botín, mientras otros lo hacían en los dos vehículos en los que los habían interceptado.

Este tipo de organizaciones delincuenciales es denominada por las autoridades como bandas de piratas terrestres, pues roban este tipo de automotores para quedarse con su carga y posteriormente los abandonan.

Sin embargo, en este caso, antes de que pudieran hacerlo, los ladrones fueron detenidos.

Según dio a conocer a los medios el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía en el Huila, “información oportuna suministrada por la ciudadanía alertó sobre el hurto de un camión de estacas sobre la vía nacional Ruta 45”.

Eso les permitió desplegar un plan candado que les llevó a atrapar a los seis integrantes de la banda y a recuperar el camión, un vehículo de estacas Hino, línea FC500, modelo 2009, color blanco, con su carga.

Los detenidos, cinco hombres y una mujer, fueron identificados como Juan Camilo Gómez Portilla, Maicol Andrés López, Luis Fernando Vivas Urriago, Jhon Fredy Varón Otálora, Alexis Mosquera Mosquera y Gisel Yuliana Ruiz Rivero.

“Un fiscal de la Seccional Huila les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; disparo de arma de fuego contra vehículo; y lesiones personales dolosas. Los procesados no aceptaron los cargos”, comunicó la Fiscalía.

Los cinco hombres fueron enviados a prisión, mientras que la mujer fue beneficiada con una medida de aseguramiento domiciliaria.

Las autoridades incautaron teléfonos celulares, que servirán para indagar los movimientos de los detenidos y tratar de demostrar su pertenencia a la banda de piratas terrestres.

Además, determinaron cuánta sal llevaba el camión. Según la Fiscalía, eran 11 toneladas de sal, lo que podría alcanzar un costo de 33 millones de pesos colombianos. Aunque según el diario huilense La Nación, la Policía les aseguró que en realidad llevaban “120 bultos de sal (de 50 kilos cada uno), con un valor aproximado de 12 millones de pesos”.