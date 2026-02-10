Cali

El asesinato de una mujer y un caso de sicariato en la zona de Chipichape estremecen a Cali: estos son los detalles

Una de las víctimas fue identificada como Ana Velascos Riascos, de 40 años.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 9:02 p. m.
Un hombre fue asesinado en la zona de Chipichape, en Cali.
Un hombre fue asesinado en la zona de Chipichape, en Cali.

En un centro médico, en estado crítico y bajo custodia policial permanece un hombre de 25 años que se intentó quitar la vida después de haber asesinado a su pareja en el barrio Sucre, en el centro de Cali.

Los hechos ocurrieron el lunes 9 de febrero en la carrera 12 No. 15-45, donde el criminal le disparó a Ana Velascos Riascos, de 30 años.

Según versiones recogidas por las autoridades, la pareja departió desde el fin de semana, y al parecer bajo el efecto del licor, el hombre desenfundó un arma y disparó contra la mujer en medio de una discusión.

La mujer murió de inmediato. Al ver lo que acababa de hacer, el hombre se disparó y, malherido, fue trasladado a un centro asistencial, donde es atendido.

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Nación

Nación

Cali

Gerardo Mendoza Castrillón, el personero de Cali, rechazó lo sucedido. “El asesinato de una mujer es una flagrante violación de los derechos humanos. Desde la Personería de Cali rechazamos este crimen y exigimos una respuesta pronta y contundente por parte de las autoridades”, dijo.

“La mujer merece toda la protección por parte de las instituciones y de la sociedad. Desde la Personería de Cali mantenemos activas las rutas de protección para cualquier mujer que se encuentre en situación de riesgo e invitamos a acudir a nuestra entidad para recibir orientación y atención oportuna frente a cualquier amenaza”, agregó Mendoza Castrillón.

Este no es el único hecho trágico ocurrido recientemente en la capital del Valle.

Este martes, 10 de febrero, delincuentes atentaron contra dos hombres en inmediaciones de una compraventa de carros, en la zona de Chipichape.

Una de las víctimas, identificada como Jhon Jairo Moreno Rodríguez, murió.

Capturados por asesinato de Jhon Jairo Moreno Rodríguez en Chipichape, en Cali.
Capturados por asesinato de Jhon Jairo Moreno Rodríguez en Chipichape, en Cali.

Según la Policía de Cali, dos personas fueron detenidas por estos hechos, ambos con antecedentes por hurto, porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

