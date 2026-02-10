Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Una deuda por el expendio de drogas sería la razón por la que delincuentes asesinaron a tres hermanos en Marquetalia, en el oriente del departamento de Caldas, en un hecho que provocó una reacción de las autoridades locales y regionales.

Los hechos tuvieron lugar el domingo, 8 de febrero, en inmediaciones del río Guarinó, en la vereda Cúcuta.

Según reportaron medios locales, un familiar de las víctimas reportó el hallazgo de los tres cadáveres en esa zona rural.

Marquetalia es un destino con alto potencial turístico. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Los muertos fueron identificados como Marco Tulio López Osorio, de 30 años, y sus hermanos Lorenzo, de 32 y Damián, de 33.

Tras lo sucedido, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, lideró un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de seguridad en Marquetalia.

Reportan en Medellín el aberrante caso de una mujer en embarazo que fue secuestrada y violentada durante dos días: hay dos capturados

A este triple homicidio, se le suman otros dos asesinatos ocurridos en Neira y Victoria, hechos de sangre que llamaron la atención de las autoridades en una región en la que prima la tranquilidad.

Guerra de gota a gota

A esta grave situación en Marquetalia, se le suman otros homicidios ocurridos en Manizales relacionados con cobros de gota a gota y venta de chance ilegal en inmediaciones de la Galería de esa ciudad, según dijeron las autoridades.

El martes 3 de febrero fueron ultimados Cristian Camilo Henao Gómez, un pensionado del Ejército Nacional, y Daruin Morales Cardona.

Este último, de 35 años y oriundo de Herveo, un municipio del norte del Tolima, era —según las autoridades— un reconocido empresario dedicado a la venta del chance y préstamos gota a gota en la capital de Caldas.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales, habló sobre lo ocurrido. “La línea de investigación arroja un ajuste de cuentas entre personas vinculadas al ilícito, entre ellos el chance ilegal y préstamos de dinero ilegal”, le dijo el funcionario a La Patria.