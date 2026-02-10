Caldas

Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 5:44 a. m.
Los hermanos Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo, de 32, y Damián, de 33, fueron asesinados en Marquetalia, Caldas.
Los hermanos Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo, de 32, y Damián, de 33, fueron asesinados en Marquetalia, Caldas. Foto: Redes sociales

Una deuda por el expendio de drogas sería la razón por la que delincuentes asesinaron a tres hermanos en Marquetalia, en el oriente del departamento de Caldas, en un hecho que provocó una reacción de las autoridades locales y regionales.

Los hechos tuvieron lugar el domingo, 8 de febrero, en inmediaciones del río Guarinó, en la vereda Cúcuta.

Según reportaron medios locales, un familiar de las víctimas reportó el hallazgo de los tres cadáveres en esa zona rural.

Marquetalia Caldas
Marquetalia es un destino con alto potencial turístico. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Los muertos fueron identificados como Marco Tulio López Osorio, de 30 años, y sus hermanos Lorenzo, de 32 y Damián, de 33.

Manizales

La historia del supuesto falso sacerdote que ofició misas por un año en parroquia de Armenia y engañó a miles de feligreses

Manizales

‘Vendetta’ entre mafias del chance ilegal y gota a gota en Manizales: acribillan a reconocido empresario de la galería y su escolta

Manizales

Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

Manizales

Banda Sinfónica Juvenil de Caldas conquista el primer lugar en certamen internacional de Galicia

Nación

Paro de profesores de 72 horas en el Eje Cafetero: marchas en Pereira, Armenia y Manizales

Manizales

Manizales gana, entre miles de urbes, el premio ONU-Hábitat Latam, Ciudades para la Vida

Manizales

Habla por primera vez exnovio de mujer que supuestamente asesinó a su hija y lanza confesión: “Tengo miedo”

Cartagena

El asesinato de un hombre ciego en España, que ha horrorizado a Europa, habría sido cometido por un colombiano y su madre

Nación

Masacres, extorsiones y asesinatos de policías: él era alias 07, cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido este martes en Magdalena

Barranquilla

Asesinan a niño de 12 años en medio de impresionante ataque criminal en Barranquilla

Tras lo sucedido, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, lideró un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de seguridad en Marquetalia.

Reportan en Medellín el aberrante caso de una mujer en embarazo que fue secuestrada y violentada durante dos días: hay dos capturados

A este triple homicidio, se le suman otros dos asesinatos ocurridos en Neira y Victoria, hechos de sangre que llamaron la atención de las autoridades en una región en la que prima la tranquilidad.

Guerra de gota a gota

A esta grave situación en Marquetalia, se le suman otros homicidios ocurridos en Manizales relacionados con cobros de gota a gota y venta de chance ilegal en inmediaciones de la Galería de esa ciudad, según dijeron las autoridades.

El martes 3 de febrero fueron ultimados Cristian Camilo Henao Gómez, un pensionado del Ejército Nacional, y Daruin Morales Cardona.

Este último, de 35 años y oriundo de Herveo, un municipio del norte del Tolima, era —según las autoridades— un reconocido empresario dedicado a la venta del chance y préstamos gota a gota en la capital de Caldas.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales, habló sobre lo ocurrido. “La línea de investigación arroja un ajuste de cuentas entre personas vinculadas al ilícito, entre ellos el chance ilegal y préstamos de dinero ilegal”, le dijo el funcionario a La Patria.

Más de Manizales

Los hermanos Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo, de 32, y Damián, de 33, fueron asesinados en Marquetalia, Caldas.

Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Imagen de referencia de un participante de la iglesia católica.

La historia del supuesto falso sacerdote que ofició misas por un año en parroquia de Armenia y engañó a miles de feligreses

El CTI de la Fiscalía adelanta la recopilación de evidencia para esclarecer el hecho.

‘Vendetta’ entre mafias del chance ilegal y gota a gota en Manizales: acribillan a reconocido empresario de la galería y su escolta

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de Policía de Manizales.

Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

Banda Sinfónica Juvenil de Caldas

Banda Sinfónica Juvenil de Caldas conquista el primer lugar en certamen internacional de Galicia

En la Plazoleta de San Francisco se reunieron los maestros del departamento en apoyo al Paro Nacional convocado por FECODE desde el pasado 12 de Junio.

Paro de profesores de 72 horas en el Eje Cafetero: marchas en Pereira, Armenia y Manizales

Manizales

Manizales gana, entre miles de urbes, el premio ONU-Hábitat Latam, Ciudades para la Vida

El hombre conoció a la mujer durante el 2024.

Habla por primera vez exnovio de mujer que supuestamente asesinó a su hija y lanza confesión: “Tengo miedo”

Manizales

Murió mujer que sufrió quemaduras cuando departía con su pareja en Manizales, su familia denuncia que era víctima de atroces hechos de violencia

Manizales

Acusan a hombre de prenderle fuego a una trabajadora sexual en Manizales: esto se sabe

Noticias Destacadas