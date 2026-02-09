Las autoridades rescataron en Medellín a una mujer de 25 años que estuvo retenida durante dos días, tiempo en el que fue violentada por su expareja y por otro hombre para inducirla al aborto. Los delincuentes exigían 500 millones de pesos por su libertad.

Los hechos fueron dados a conocer esta noche, del 9 de febrero, por el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que del secuestro se supo por una llamada al 123.

“En Medellín protegemos la vida de las mujeres. Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional, en coordinación con el GAULA y las dependencias de la Alcaldía de Medellín, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos personas por el delito de secuestro extorsivo y el rescate con vida de una mujer que habría sido retenida y violentada por su expareja durante dos días de cautiverio”, indicó el mandatario.

“Desde el momento en que el caso fue reportado a través de la línea 123, se activó de manera inmediata la Ruta de Desaparición, articulando a los equipos institucionales para acompañar a la familia y apoyar a las autoridades competentes, luego de que se recibieran exigencias económicas”, agregó.

El procedimiento, según la Secretaría de Seguridad del Distrito, se desarrolló luego de la denuncia de un familiar de la víctima, quien alertó sobre su retención y las exigencias económicas realizadas por los presuntos responsables.

Y es que durante los dos días del secuestro, la familia de la víctima tuvo que sufrir con los mensajes que les enviaban mediante aplicaciones de mensajería instantánea, acompañados de videos en los que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que permanecía retenida.

En Manrique, en el nororiente de Medellín, estos dos hombres de 24 y 33 años tenían secuestrada a una mujer. Según las autoridades, la iban a inducir al aborto. Foto: Alcaldía de Medellín

Las autoridades pudieron establecer que los hechos estarían relacionados con una relación sentimental entre uno de los presuntos responsables y la víctima. “Al parecer, tras informarle que se encontraba en estado de embarazo, la mujer fue retenida con la intención de inducirle un aborto mediante el suministro de medicamentos, además de ser sometida a agresiones físicas”, indicaron desde la Secretaría de Seguridad.

“Exigían 500 millones de pesos por su liberación; desde el momento en que el caso fue reportado, activamos la ruta de desaparición, acompañamos a la familia y desplegamos un operativo que permitió ubicar a la víctima, garantizar su atención médica y avanzar en la judicialización de los responsables”, manifestó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Tras ser rescatada, la mujer fue trasladada a un centro asistencial y se activó la Patrulla Púrpura para garantizar el acompañamiento especializado y la protección integral de sus derechos. Desde la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos continuamos brindando acompañamiento psicosocial y jurídico, aseguró el alcalde Gutiérrez.

El saldo de la intervención de la Policía, en conjunto con el Gaula y la Alcaldía, es la captura de dos personas, por el delito de secuestro extorsivo, la incautación de dos teléfonos celulares y la recuperación de una motocicleta.

En Medellín ya se cuenta con el antecedente de una persona condenada por el delito de aborto sin consentimiento a su expareja. Se trata de Andrés Felipe Muñoz, exlíder de la banda Tres de Corazón y líder de la barra Los del Sur.