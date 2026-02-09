Premio

Juan Diego Mercado, periodista de SEMANA, gana CPB por portada sobre desfinanciación de las Fuerzas Militares y de Policía

El reportero se llevó el galardón en la categoría prensa por una minuciosa investigación de cuatro meses que reveló este grave riesgo para la seguridad nacional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 8:01 p. m.
Juan Diego Mercado, ganador del premio CPB.
Juan Diego Mercado, ganador del premio CPB. Foto: SEMANA

Durante cuatro meses, el periodista Juan Diego Mercado recabó información sobre un delicado asunto en las fuerzas militares.

Se trataba de un secreto a voces que ponía en jaque el estamento militar, y que requirió de decenas de citas, derechos de petición e investigación. Ese trabajo se tradujo en un informe de portada que reveló la grave situación de desfinanciamiento de las fuerzas militares en el país.

El tema tiene muchas implicaciones en un momento en que el país sufre una oleada terrorista y los grupos criminales se expanden.

En total, Mercado envió 357 interrogantes dirigidos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas; informes de los entes de control, y entrevistas con los altos mandos.

Cartagena

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Cúcuta

Francotirador del ELN asesinó por la espalda a policía en Norte de Santander; el helicóptero que buscaba salvarle la vida fue atacado a tiros

Nación

Fiscalía de Colombia hace importante petición a las autoridades de Reino Unido sobre el caso de Zulma Guzmán

Nación

Rechazan demanda que pretendía tumbar el comité promotor de la Asamblea Constituyente

Nación

Ideam revela el pronóstico del clima para esta semana del 9 al viernes 13 de febrero. ¿En qué regiones de Colombia lloverá?

Nación

Tras acuerdo con el gobierno Petro, Colsubsidio tendrá a cargo, nuevamente, la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS

Nación

“Se mantiene incólume la presunción de inocencia”: Defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reacciona a la doble imputación de cargos

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá del 10 al 12 de febrero: hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

Bogotá

Círculo de Periodistas de Bogotá advierte riesgo de censura y declara alerta máxima por solicitud de la CRC a medios

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos elimina el TPS para haitianos: medio millón quedará sin protección migratoria

LEA EL REPORTAJE GANADOR DEL CPB:

Las Fuerzas Armadas están sin plata: SEMANA destapa la alarmante desfinanciación que amenaza la seguridad del país

El reportaje investigativo fue merecedor la noche de este 9 de febrero del premio CPB en la categoría prensa.

En la ceremonia, el periodista compartió con el auditorio unas reflexiones sobre el oficio:

“Gracias al Círculo de Periodistas de Bogotá y al jurado por el reconocimiento a esta investigación que contó con la colaboración de muchas personas, quienes confiaron en SEMANA para denunciar y exponer la crítica situación financiera y la escasez de recursos por las que atraviesan las Fuerzas Militares y la Policía, cifras y escenarios que se mantenían bajo absoluta reserva”.

“Aprovecho este escenario para agradecerle a mi familia que, desde Antioquia, me impulsa diariamente en este sueño del periodismo. De igual manera, a la redacción de SEMANA, liderada por Yesid Lancheros, por el voto de confianza y el acompañamiento”, agregó.

Las Fuerzas Armadas están sin plata

La portada que recibe el reconocimiento del jurado del CPB reveló algunos datos impactantes de la situación financiera de estas instituciones encargadas de preservar la vida y la seguridad de los colombianos.

Por ejemplo, la investigación hizo público que el Ejército le informó al Gobierno Petro que requería 22 billones de pesos para operar durante 2025 y recibió 12 billones de pesos; a la Policía le asignó 14 billones de pesos, cuando lo que se requiere son 23 billones; la Armada solicitó 4,6 billones de pesos y le consignaron 3 billones; a la Fuerza Aeroespacial llegó menos plata que el año anterior, 2,6 billones de pesos, y el Comando General de las Fuerzas Militares percibió 186.000 millones de pesos, pero el 80 por ciento se dedicó al funcionamiento y el restante a actualizar sus capacidades, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa.

Por si fuera poco, de los 33 billones de pesos, no se cuenta con 921.000 millones de pesos porque están congelados debido a la crisis fiscal que afecta al Estado.

El Ministerio de Defensa aclaró que este escenario obligó a las fuerzas a aplazar la adquisición de bienes y servicios por 148.451 millones de pesos; quedó pausado el fortalecimiento del desarrollo humano en la fuerza pública en todo el país por 152.147 millones de pesos, y quedó en veremos la construcción de una nueva sede para el sector de seguridad y defensa de las Fuerzas Militares, en una primera etapa, calculada en más de 341.000 millones de pesos.

El reportaje de SEMANA contaba al detalle el impacto de este tijeretazo que afectaba la operación de las fuerzas armadas a todo nivel.

Más de Nación

Juan Diego Mercado, ganador del premio CPB

Juan Diego Mercado, periodista de SEMANA, gana CPB por portada sobre desfinanciación de las Fuerzas Militares y de Policía

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Andrés Felipe de la Hoz, subintedente de la Policía asesinado por un francotirador en El Carmen, Norte de Santander.

Francotirador del ELN asesinó por la espalda a policía en Norte de Santander; el helicóptero que buscaba salvarle la vida fue atacado a tiros

Zulma Guzmán Castro

Fiscalía de Colombia hace importante petición a las autoridades de Reino Unido sobre el caso de Zulma Guzmán

La propuesta de la asamblea nacional constituyente lanzada por el presidente Gustavo Petro plantea abordar múltiples aspectos, incluidas las reformas sociales que no han logrado avanzar en el Congreso de la República durante esta legislatura, tales como la de la salud.

Rechazan demanda que pretendía tumbar el comité promotor de la Asamblea Constituyente

Así estarán las lluvias en Colombia.

Ideam revela el pronóstico del clima para esta semana del 9 al viernes 13 de febrero. ¿En qué regiones de Colombia lloverá?

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali, durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre del 2025

Tras acuerdo con el gobierno Petro, Colsubsidio tendrá a cargo, nuevamente, la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS

ricardo roa Presidente de Ecopetrol, exgerente de campaña de Petro

“Se mantiene incólume la presunción de inocencia”: Defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reacciona a la doble imputación de cargos

La suspensión del servicio puede durar entre 4 y 24 horas.

Cortes de agua en Bogotá del 10 al 12 de febrero: hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

Desmantelan depósito de armas de la Nacional Ejército Bolivariano – Segunda Marquetalia.

Ejército desmantela depósito de armas, drones y explosivos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el Cauca

Noticias Destacadas