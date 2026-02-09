Juan Diego Mercado, periodista de SEMANA, gana CPB por portada sobre desfinanciación de las Fuerzas Militares y de Policía

Durante cuatro meses, el periodista Juan Diego Mercado recabó información sobre un delicado asunto en las fuerzas militares.

Se trataba de un secreto a voces que ponía en jaque el estamento militar, y que requirió de decenas de citas, derechos de petición e investigación. Ese trabajo se tradujo en un informe de portada que reveló la grave situación de desfinanciamiento de las fuerzas militares en el país.

El tema tiene muchas implicaciones en un momento en que el país sufre una oleada terrorista y los grupos criminales se expanden.

En total, Mercado envió 357 interrogantes dirigidos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas; informes de los entes de control, y entrevistas con los altos mandos.

LEA EL REPORTAJE GANADOR DEL CPB:

Las Fuerzas Armadas están sin plata: SEMANA destapa la alarmante desfinanciación que amenaza la seguridad del país

El reportaje investigativo fue merecedor la noche de este 9 de febrero del premio CPB en la categoría prensa.

En la ceremonia, el periodista compartió con el auditorio unas reflexiones sobre el oficio:

“Gracias al Círculo de Periodistas de Bogotá y al jurado por el reconocimiento a esta investigación que contó con la colaboración de muchas personas, quienes confiaron en SEMANA para denunciar y exponer la crítica situación financiera y la escasez de recursos por las que atraviesan las Fuerzas Militares y la Policía, cifras y escenarios que se mantenían bajo absoluta reserva”.

“Aprovecho este escenario para agradecerle a mi familia que, desde Antioquia, me impulsa diariamente en este sueño del periodismo. De igual manera, a la redacción de SEMANA, liderada por Yesid Lancheros, por el voto de confianza y el acompañamiento”, agregó.

Las Fuerzas Armadas están sin plata

La portada que recibe el reconocimiento del jurado del CPB reveló algunos datos impactantes de la situación financiera de estas instituciones encargadas de preservar la vida y la seguridad de los colombianos.

Por ejemplo, la investigación hizo público que el Ejército le informó al Gobierno Petro que requería 22 billones de pesos para operar durante 2025 y recibió 12 billones de pesos; a la Policía le asignó 14 billones de pesos, cuando lo que se requiere son 23 billones; la Armada solicitó 4,6 billones de pesos y le consignaron 3 billones; a la Fuerza Aeroespacial llegó menos plata que el año anterior, 2,6 billones de pesos, y el Comando General de las Fuerzas Militares percibió 186.000 millones de pesos, pero el 80 por ciento se dedicó al funcionamiento y el restante a actualizar sus capacidades, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa.

Por si fuera poco, de los 33 billones de pesos, no se cuenta con 921.000 millones de pesos porque están congelados debido a la crisis fiscal que afecta al Estado.

El Ministerio de Defensa aclaró que este escenario obligó a las fuerzas a aplazar la adquisición de bienes y servicios por 148.451 millones de pesos; quedó pausado el fortalecimiento del desarrollo humano en la fuerza pública en todo el país por 152.147 millones de pesos, y quedó en veremos la construcción de una nueva sede para el sector de seguridad y defensa de las Fuerzas Militares, en una primera etapa, calculada en más de 341.000 millones de pesos.

El reportaje de SEMANA contaba al detalle el impacto de este tijeretazo que afectaba la operación de las fuerzas armadas a todo nivel.