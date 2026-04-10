Todo sobre el gran tributo a Yeison Jiménez en Manizales: fecha y precios

Uno de los nombres más representativos dentro del género popular en Colombia es Yeison Jiménez, quien lastimosamente falleció el 10 de enero de este año en un accidente de avión. Este hecho enlutó al país y cortó la progresión de una de las carreras más prometedoras en toda la industria.

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Tras 3 meses de su partida, se confirmó la realización del evento ‘El Legado Continúa’ en la capital caldense. El evento contará con múltiples artistas invitados y con la banda de Yeison Jiménez, quienes honrarán la memoria del artista. Adicionalmente, se enmarca en el ‘Festival del Guaro’, que estará dedicado a los amantes del tradicional licor.

La empresa Panda Producciones confirmó que el evento se llevará a cabo en la Plaza de Toros de Manizales, que tiene un aforo de 15.600 espectadores y es uno de los centros culturales más importantes de la ciudad.

Yeison Jiménez, cantante de música popular. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El homenaje contará con la presencia de varios artistas de gran talla, como son: Luis Alfonso, Hebert Vargas y El Andariego. El evento tiene la intención de llevar los mejores temas de Yeison Jiménez en la voz de quienes fueron sus amigos en vida.

Los fanáticos esperan escuchar temas como ‘Destino Final’ (que espera ser la canción estelar de la noche), ‘Por Qué la Envidia’, ‘Aventurero’ o ‘Vete’.

Boletería para el homenaje de Yeison Jiménez en Manizales

El evento se llevará a cabo este sábado, 25 de abril, en la capital caldense. En cuanto a la boletería, Latin Boletos confirmó los precios por sector en el recinto y también el aforo que falta por completar:

Palco Alfombra Roja (10 personas): Disponible 2% – $4.400.000 / $4.950.000.

Palco Oro (10 personas): Disponible 1% – $2.970.000 / $3.520.000.

Palco Plata (10 personas): Disponible 2% – $2.400.000 / $2.530.000.

Gradería (admisión general): Disponible 5% – $105.000.

Adicionalmente, se confirmó que los sectores Palco Diamante y Palco Patrocinadores, que son los más cercanos al escenario, ya están completamente vendidos a falta de 15 días para el concierto.

Imagen de uno de los conciertos más importantes en la carrera de Yeison Jiménez. Foto: Prensa Oficial Yeison Jiménez

Por qué es tan significativo este homenaje a Yeison Jiménez

El artista es oriundo de Manzanares, Caldas, donde inició su trayectoria interpretando música popular y ranchera. Durante sus primeros años, combinó su carrera musical con distintos trabajos, lo que lo posicionó como un referente del “éxito construido desde abajo”. Su propuesta musical se centró en historias de vida, amor, desamor y superación, por lo que conectó especialmente con públicos de sectores populares.

El reconocimiento nacional se dio gracias a varias de las canciones que formarán parte del homenaje, y desde allí su carrera se consolidó, fortaleciendo una base de seguidores fieles en distintas regiones del país. Sin embargo, Manizales fue una de las plazas donde siempre tuvo una acogida positiva.