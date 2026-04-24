Uno de los puntos con mayor flujo vial en las vías de Manizales permanecerá cerrado en los próximos días a causa de unas obras de mejoramiento. La Alcaldía especificó los tramos cerrados, cómo se desarrollarán las obras y cuándo finalizarán.

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Se trata de la intersección La Uribe, un corredor clave para la conexión de Manizales con la salida hacia Pereira, la Vía Panamericana y la Vía La Siria. Los cierres se realizarán en el marco del mantenimiento de la malla vial y la prevención del deterioro de uno de los tramos viales estratégicos de la región.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, la concesión Autopistas del Café adelantará las obras que reemplazarán la capa asfáltica existente.

Intersección La Uribe, en Manizales. Foto: Alcaldía de Manizales - A.P.I.

Horarios y cuánto durarán los cierres

La Alcaldía especificó que, entre los trabajos de mantenimiento, se incluirán actividades de fresado y reposición del pavimento. Con el fin de optimizar los tiempos, definieron dos grupos para que la obra culmine rápidamente.

Aunque se ejecutarán las obras tanto de día como de noche; al finalizar cada jornada laboral, se habilitará la vía para el tránsito habitual.

La Alcaldía prevé que las obras finalicen el 10 de mayo; sin embargo, advierten que el cumplimiento de esta estimación también depende de factores externos como las condiciones climáticas y el comportamiento del tráfico.

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Estos son los tramos que se inhabilitarán