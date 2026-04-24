Manizales

Importante vía de Manizales permanecerá cerrada por obras: fecha de entrega, horarios y tramos inhabilitados

La Alcaldía especificó cómo se llevarán a cabo los trabajos para no afectar a la ciudadanía.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

24 de abril de 2026 a las 11:28 a. m.
Importante vía de Manizales tendrá cierres.
Importante vía de Manizales tendrá cierres. Foto: Alcaldía de Manizales - A.P.I.

Uno de los puntos con mayor flujo vial en las vías de Manizales permanecerá cerrado en los próximos días a causa de unas obras de mejoramiento. La Alcaldía especificó los tramos cerrados, cómo se desarrollarán las obras y cuándo finalizarán.

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Se trata de la intersección La Uribe, un corredor clave para la conexión de Manizales con la salida hacia Pereira, la Vía Panamericana y la Vía La Siria. Los cierres se realizarán en el marco del mantenimiento de la malla vial y la prevención del deterioro de uno de los tramos viales estratégicos de la región.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, la concesión Autopistas del Café adelantará las obras que reemplazarán la capa asfáltica existente.

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Intersección La Uribe, en Manizales. Foto: Alcaldía de Manizales - A.P.I.

Horarios y cuánto durarán los cierres

La Alcaldía especificó que, entre los trabajos de mantenimiento, se incluirán actividades de fresado y reposición del pavimento. Con el fin de optimizar los tiempos, definieron dos grupos para que la obra culmine rápidamente.

Aunque se ejecutarán las obras tanto de día como de noche; al finalizar cada jornada laboral, se habilitará la vía para el tránsito habitual.

La Alcaldía prevé que las obras finalicen el 10 de mayo; sin embargo, advierten que el cumplimiento de esta estimación también depende de factores externos como las condiciones climáticas y el comportamiento del tráfico.

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Estos son los tramos que se inhabilitarán

  • Tramo A (ramal de salida hacia Pereira): cierre en el carril de ingreso a Autopistas del Café, a la altura de la estación de servicio Terpel Normandía. El tráfico será desviado por los retornos del intercambiador vial, con acompañamiento de personal en vía y opción de retomar Autopistas del Café o continuar hacia La Siria.
  • Tramo B1 (conexión La Siria – vía Panamericana, primeros 150 metros): cierre total temporal. El tráfico liviano será desviado por la conexión Manizales Avenida Centenario; el tráfico pesado tendrá restricción durante el día de intervención y deberá esperar en Chinchiná.
  • Tramo B2 (conexión doble calzada – vía Panamericana): cierre parcial con habilitación de un solo carril y control tipo PARE/SIGA para tráfico pesado.
  • Tramo C (sector El Tablazo – vía La Siria): cierre parcial. El sentido Manizales – La Siria operará con normalidad; el sentido contrario será desviado por la conexión vía Panamericana.
  • Tramo E (entrada Pereira – Manizales): cierre parcial con habilitación de un solo carril y flujo controlado.
  • Tramo F (salida Manizales – Pereira): cierre total temporal en la conexión Panamericana – Autopistas del Café con desvío por rutas de conexión vía Panamericana – Avenida Centenario y retorno provisional con control “pare-siga”.