Colombia es un destino que brinda diversidad de lugares para conocer y el Eje Cafetero es uno de ellos. Es un territorio donde las montañas verdes, los cafetales y los pueblos coloridos crean un entorno único.

Estos son los encantos de la ciudad que tiene la catedral más alta de Colombia; conocida como “la colina iluminada”

Además, es el corazón de la cultura cafetera, donde se pueden visitar fincas, aprender el proceso del café y probar una de las mejores bebidas del mundo. En medio de ese ambiente y esa belleza se encuentra Manizales, una ciudad que se erige como un destino turístico que cautiva a sus visitantes con su belleza natural y hospitalidad.

Esta capital ofrece una combinación perfecta de lindos paisajes, rica cultura cafetera, actividades al aire libre y ambiente acogedor para quienes se deciden a descubrir todos sus encnatos.

Manizales es considerada una ciudad encantadora con diversidad de planes para hacer. Foto: Alcaldía de Manizales/API.

Una de las particularidades de esta ciudad es que se le llamó ‘Nido de Águilas’, según indica la Gobernación de Caldas. Se dice que este nombre fue puesto por fundadores paisas debido a su ubicación geográfica estratégica y elevada en la cima de una montaña. Este apodo resalta la altitud de la ciudad, sus lomas empinadas y la sensación de estar en un lugar alto similar a un nido de aves rapaces. Se encuentra a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar.

Así es el Corredor Polaco, una joya turística escondida en el centro de Manizales que combina arquitectura, historia y cultura

Pero más allá de este nombre, Manizales se ha consolidado como un destino imperdible. Quien viaja por el Eje Cafetero no debería perder la oportunidad de conocer este destino que tiene mucho para ofrecerles a los viajeros.

Ideal para los amantes de la naturaleza

Con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, esta joya turística exhibe un gran paisaje montañoso en el que se aprecian majestuosos picos y verdes valles, con la imponencia del volcán Nevado del Ruiz que se levanta como telón de fondo y que es uno de los destinos perfectos para los amantes del senderismo y los deportes al aire libre.

Manizales es un destino perfecto para hacer turismo de naturaleza. Foto: Alcaldía de Manizales/API.

Uno de los planes para los amantes del turismo de naturaleza es visitar haciendas cafeteras, hacer glamping, practicar avistamiento de aves y disfrutar de caminatas ecológicas. Información de la Alcaldía de Manizales indica que el turismo enfocado en todas las especies de aves que tiene Manizales se practica en espacios como la Reserva de Río Blanco y los ecoparques Los Alcázares y Los Yarumos.

La cultura es otro de los atractivos de la capital caldense. Allí se encuentran numerosos museos, teatros y centros culturales que tienen una buena oferta de actividades artísticas y eventos. De acuerdo con información de la Alcaldía, quienes llegan a la ciudad pueden disfrutar de la música en vivo, exposiciones de arte, festivales y muestras de la rica tradición cafetera de la región.