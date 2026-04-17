Guía para viajar al Eje Cafetero: itinerario de 4 días para descubrir la cultura campesina

La región del Eje Cafetero es considerada uno de los destinos más atractivos para visitar en Colombia, gracias a la combinación de sus paisajes montañosos, la riqueza de su cultura cafetera y la calidez de sus tradiciones campesinas.

Este territorio, que se compone de al menos 50 municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ofrece a los viajeros una experiencia auténtica en la que se entrelazan naturaleza, historia y gastronomía.

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Por eso, si está planeando un viaje para conocer el Paisaje Cultural Cafetero, considerado por la Unesco como Patrimonio Mundial, a continuación podrá encontrar una guía práctica para programar su itinerario de cuatro días.

Aunque el Eje Cafetero es muy grande, durante este tiempo de viaje es posible conocer sus atractivos principales, como los bosques de palma de cera del Valle del Cocora (Quindío) y Tochecito (Tolima); los pueblitos Salento, Filandia y Pijao, y las aguas termales de Santa Rosa de Cabal.

Turista en el Valle del Cocora Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo llegar?

Llegar al Eje Cafetero desde Bogotá es sencillo gracias a la variedad de opciones que se ajustan al presupuesto del viajero.

En bus o vehículo particular

En general, las carreteras de esta región están en muy buenas condiciones, por lo que viajar en bus o vehículo particular puede ser una buena alternativa. Las rutas más comunes pasan por Ibagué o La Línea, atravesando paisajes montañosos.

El trayecto, según la opción, varía entre 7 y 10 horas, dependiendo del tráfico, clima, punto, hora de salida de la ciudad, entre otros.

En avión

Desde Bogotá hay vuelos directos hacia Pereira, Armenia y Manizales, las principales ciudades del Eje Cafetero. El trayecto dura aproximadamente entre 1 y 1 hora y 20 minutos.

¿Qué planes hacer?

1. Explorar los senderos del Valle del Cocora

Un lugar reconocido por albergar la palma de cera, el árbol nacional, que puede llegar a medir 60 metros de altura.

2. Visitar Salento

Se encuentra a 26 kilómetros de Armenia y a unos 300 kilómetros de Bogotá. Es un pueblito que atrae a cientos de turistas por su cultura cafetera y su cercanía al Valle del Cocora.

Vista horizontal de alegre turista en la ciudad de Salento Foto: Getty Images

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3. Ir al Parque del Café

Diversión y sabor a café en un mismo lugar. Este espacio de entretenimiento queda en Pueblo Tapao, en Montenegro, Quindío, y fue fundado como un homenaje a las más de 600 mil familias cafeteras del país.

4. Conocer el Jardín Botánico del Quindío

En este centro de conservación ecológica los visitantes pueden apreciar la más importante colección de palmas nativas de Colombia. Uno de los escenarios más especiales de este Jardín Botánico es el mariposario, hogar de más de 1.500 ejemplares que revolotean entre coloridos jardines.