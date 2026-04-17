A una hora de Cali, el paraíso natural perfecto para el avistamiento de aves y el senderismo

El Valle del Cauca es considerado como uno de los territorios más vibrantes y diversos de Colombia, con lindos paisajes que van desde el imponente Parque Nacional Natural Farallones de Cali hasta extensos cañaduzales y pueblos llenos de tradición y color.

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como el ‘palacio de la cordillera’, un destino ideal para el ecoturismo

De igual forma, esta región destaca por sus atractivos turísticos únicos, como el Lago Calima, ideal para deportes acuáticos, y Buga, famosa por la Basílica del Señor de los Milagros.

Es considerada una región clave para el ecoturismo, con reservas naturales, rutas de senderismo y avistamiento de aves, sin dejar de lado su gastronomía, que es la mezcla de la cultura afrocolombiana, indígena y mestiza.

Cuenta con 42 municipios. Uno de ellos se encuentra muy cerca de Cali y es perfecto para una escapada de fin de semana, para conectar con la naturaleza y para alejarse del estrés y bullicio de la ciudad.

Se trata de La Cumbre, un destino al que apodan ‘veraneadero de encanto’, gracias a su agradable clima, cuya temperatura promedia los 20 grados centígrados. En su costado sur, este municipio limita con Cali y Yumbo, por lo que es una buena opción para escaparse y vivir momentos tranquilos en familia o con amigos.

Panorámica del municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de La Cumbre - Valle Del Cauca / API

Sus montañas tupidas son el hogar de frondosos bosques que se constituyen en el escenario perfecto para los amantes de la naturaleza, el silencio y la calma.

Atractivos imperdibles

De acuerdo con información de la Gobernación del Valle, entre sus atractivos naturales más representativos se encuentra la Reserva Forestal de Bitaco, ubicada en la zona sur del municipio, un lugar perfecto para los turistas que disfrutan del avistamiento de aves y el senderismo.

El pueblo cafetero del Valle del Cauca con 450 años de historia, un mágico destino para una escapada de fin de semana

También están el Museo Arqueológico Sol de Luna y el Hotel Ecoturístico Balcón de las Heliconias. El primero es perfecto para observar una colección de piezas precolombinas elaboradas por los primeros habitantes de la zona y, en el segundo, los viajeros pueden pasar la noche acompañados por 260 especies de estas bellas plantas.

Para quienes disfrutan de otro tipo de planes está el charco El Diablo, considerado un paraíso terrenal, que les permite a los turistas sumergirse en sus profundas aguas pintadas de color turquesa y vivir momentos especiales de relajación.

Los merengues son uno de los productos imperdibles de comer en La Cumbre, Valle del Cauca. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Si el viajero no quiere salir del pueblo, allí también puede vivir experiencias únicas. Se dice que caminar por la plaza principal del pueblo es uno de los mejores planes. Aquí llama la atención de todos los sentidos La Panadería Central, pues allí se producen los suspiros más deliciosos del Valle, esos ricos productos que en otros lugares se conocen como merengues y que a muchos encantan.

Así las cosas, este destino vallecaucano tiene oferta para todos los gustos y, estando tan cerca de Cali, es una opción que vale la pena tener en el radar.