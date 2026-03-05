Turismo

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

Este destino se encuentra a un poco más de dos horas de Cali.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de marzo de 2026, 5:04 p. m.
Este pueblo vallecaucano destaca por su cultura cafetera.
Este pueblo vallecaucano destaca por su cultura cafetera. Foto: Getty Images

El Valle del Cauca es un destino que se caracteriza por su amplia oferta de cultura, música, naturaleza y tradición. Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa y, además, cuenta con una variada oferta gastronómica, espacios culturales y miradores que permiten apreciar el paisaje de esta región.

A dos horas de Cali: el pueblo del Valle del Cauca reconocido por sus lagunas y piscinas naturales, ideal para el ecoturismo

Este departamento ofrece atractivos naturales y destinos turísticos muy diversos. Por ejemplo, Buenaventura y sus playas del Pacífico son un atractivo importante, así como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que permite disfrutar de una amplia biodiversidad, cascadas, selvas y actividades de ecoturismo.

Gracias a su mezcla de cultura afrocolombiana, naturaleza y ambiente festivo, el Valle del Cauca se convierte en un destino ideal para quienes buscan experiencias culturales y espacios naturales únicos.

Trujillo Valle
Este municipio del Valle del Cauca tiene variedad de encantos naturales. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Este departamento cuenta con varios municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Uno de ellos es Trujillo, reconocido como uno de los más jóvenes.

Turismo

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Turismo

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Turismo

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

Turismo

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Turismo

El municipio colombiano conocido como la “tierra del pavo”, un paraíso rodeado de cascadas, piscinas y paisajes de cuento

Turismo

El encantador pueblo de Boyacá conocido como ‘tierra bendecida’: tiene varios pisos térmicos y es perfecto para el ecoturismo

Mundo

Fin a la espera: El INAH confirma la reapertura de los túneles prohibidos en la pirámide más grande del mundo

Cápsulas

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

Turismo

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Una de sus particularidades es que tiene una gran influencia caldense y está ubicado en la región norte del departamento, por lo que sus habitantes consumen arepas en vez de pan.

Es un destino de lindos paisajes, además de sus verdes cafetetales que adornan sus tierras, las cuales son atravesadas por distintos ríos tales como el Culebras, el Cuancua, el Blanco y el Cáceres, según información de la Gobernación del departamento.

Estos son los encantos del municipio más antiguo del Valle del Cauca, un destino con gran diversidad natural muy cerca de Cali

Dentro de su oferta natural cuenta con los cerros Azul y Monteloro, donde hay cultivos de mora y aguacate, lagos de truchas y una neblina misteriosa, que le da un encanto especial al lugar. Es un buen destino para hacer senderismo y otras actividades al aire libre, mientras se disfruta de un ambiente tranquilo.

Otros planes son recorrer el parque principal del pueblo, visitar el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo y entrar a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, lugares que reflejan la esperanza de sus habitantes de vivir en un ambiente de paz.

Cultivo de café
Este municipio vallecaucano destaca por sus cultivos cafeteros. Foto: Getty Images

Datos de interés

Información del portal Paisaje Cultural Cafetero indica que en 1922 se fundó como corregimiento, en 1924 pasó a llamarse “Vernaza” y en 1930, en honor al presidente liberal Julián Trujillo, se declaró oficialmente a Trujillo como municipio anexo al Valle del Cauca.

Se dice que la tradición liberal del municipio contrasta con la tradición conservadora antioqueña. Por su perfil político, fue un importante asentamiento para el partido en los tiempos de la hegemonía liberal.

Actualmente, combina un fuerte arraigo paisa con la tradicional cultura valluna y vive de la economía cafetera, ganadera y de los cultivos de plátano y banano. Además, el turismo en el mes de noviembre representa un gran ingreso para los habitantes de Trujillo, ya que se celebran las fiestas agropecuarias y del café, en donde los visitantes disfrutan los platos típicos paisas y vallunos, como el sancocho de gallina en leña o los fríjoles.

Más de Turismo

Piscinas, Cáqueza

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Jerusalén, Cundinamarca

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Maceo, Antioquia

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

P.N.N. Isla Gorgona forma parte de una de las 59 áreas protegidas del sistema de PNN de Colombia. Está conformado por dos islas (Gorgona y Gorgonilla). Está ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico Colombiano. Pertenece al municipio de Guapi departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz​ en 1526. Se le da este  nombre debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega, quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes. 29 de septiembre de 2024. Foto Jorge Orozco / El País.

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Támesis, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Chámeza, Casanare

El municipio colombiano conocido como la “tierra del pavo”, un paraíso rodeado de cascadas, piscinas y paisajes de cuento

Lagunas Las Orozcas

El encantador pueblo de Boyacá conocido como ‘tierra bendecida’: tiene varios pisos térmicos y es perfecto para el ecoturismo

Senderos para recorrer en Bogotá

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Buenavista, Quindío.

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Noticias Destacadas