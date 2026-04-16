El Eje Cafetero se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para los viajeros, no solo nacionales, sino para muchos que vienen del exterior. Es un territorio que combina paisajes naturales con una fuerte identidad cultural ligada al café.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Este destino ofrece variedad de experiencias que van desde pueblos coloridos como Salento hasta maravillas naturales como el Valle de Cocora, famoso por sus palmas de cera, el árbol nacional de Colombia. Su clima agradable, la calidez de su gente y la posibilidad de combinar descanso, aventura y cultura hacen de esta región uno de los destinos más encantadores del país.

Precisamente, Salento es uno de los lugares más visitados y que más llaman la atención. Su belleza arquitectónica, sus encantos naturales y su ambiente tranquilo son aspectos enormemente valorados por los turistas.

La trucha es uno de los platos típicos de Salento. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Sin embargo, hay otro factor que lo hace llamativo y que no todos conocen: su gastronomía. Se dice que allí los viajeros se encuentran con las mejores preparaciones de trucha del país.

En sus tierras se cría una importante cantidad de este pescado, debido a la amplia oferta de fuentes hídricas frías y limpias, especialmente en zonas cercanas al valle de Cocora, lo que crea condiciones ideales para su desarrollo. Estas aguas de alta montaña permiten que el pescado crezca en un entorno más natural, lo que influye directamente en su frescura, textura y sabor.

El municipio de clima cálido en el Quindío, perfecto para el senderismo, las cabalgatas y para montar en bicicleta

Dada la amplia oferta de trucha arcoíris, este municipio quindiano tiene una fuerte tradición culinaria alrededor de este producto. Durante años, restaurantes locales han perfeccionado recetas que pasan por la clásica trucha frita, al ajillo, a la plancha, gratinada o marinera, platos que normalmente se sirven acompañados de patacón y hogao.

Así las cosas, saborear esta delicia mientras se disfruta del paisaje cafetero y el clima fresco hace que no solo sea una comida, sino una experiencia que invita a disfrutar y visitar este lugar.

Dada la importancia de este producto, en Salento se realiza el Festival de la Trucha, un evento que nació en 2023 con una duración de tres días, pero que debido al éxito se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas no solo del municipio, sino del departamento.

El evento, que normalmente se realiza en septiembre, además de celebrar la riqueza gastronómica de la región, se enlaza con las fiestas de aniversario de Salento, que incluyen desfiles, presentaciones artísticas y muestras culturales.

El Valle del Cocora es uno de los imperdibles para visitar en un viaje pos Salento. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué hacer en Salento?

Además de disfrutar de este delicioso plato, en Salento los viajeros tienen varios planes para hacer. Uno de los principales es ir al Valle del Cocora, escenario natural único por sus palmas de cera, ideal para los amantes de la naturaleza.

También está el Mirador Alto de la Cruz, que ofrece una linda vista panorámica del pueblo, las montañas que lo rodean y las fincas cafeteras.

De igual forma, en el pueblo se puede recorrer la Calle Real, un sendero colorido, lleno de tiendas de artesanías, cafés y balcones tradicionales que reflejan la arquitectura típica del Eje Cafetero.

El parque principal, por su parte, es un espacio encantador, pues es el corazón del pueblo, rodeado de arquitectura colonial, restaurantes y un ambiente tranquilo en el que es posible compartir con los habitantes y conocer de su historia, costumbres y tradiciones.