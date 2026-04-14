Los detalles desconocidos del asesinato de reconocido estilista y dueño de academia de modelaje en Manizales

Un crimen violento ocurrido en pleno centro de Manizales dejó al descubierto nuevos detalles sobre el asesinato de Jorge ’Cebra’ Montoya, un reconocido estilista y formador de modelos cuyo nombre era ampliamente conocido en el sector de la belleza y la formación artística de la ciudad.

El cuerpo de Montoya fue hallado dentro de su propio establecimiento, una academia de modelaje y peluquería ubicada en una zona concurrida del centro, donde diariamente atendía clientes y formaba a jóvenes interesados en el modelaje. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca, lo que evidenciaría la violencia del ataque.

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El crimen se registró en horas de la mañana, alrededor de las 10:00 a. m., en un inmueble situado en la calle 29 con carrera 22, un punto estratégico del comercio local. Según versiones preliminares, el estilista se encontraba dentro del local cuando fue atacado, sin que hasta el momento se conozcan con claridad las circunstancias exactas que rodearon el homicidio.

Manizales, panorámica Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

Las autoridades llegaron al lugar tras recibir la alerta de la comunidad y procedieron al levantamiento del cuerpo, mientras iniciaban las primeras labores investigativas para esclarecer lo sucedido. Aunque no se han confirmado hipótesis oficiales, el hecho de que el crimen ocurriera dentro de su propio negocio ha llevado a los investigadores a analizar si el agresor conocía a la víctima o si se trató de un ataque premeditado.

El reporte preliminar indica que la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Las autoridades creen que el agresor quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

“El establecimiento comercial fue cerrado al público aproximadamente a las 19:00 horas del día 12 de abril. Según los registros obtenidos, al momento del cierre permanecía en el interior del inmueble una persona de sexo masculino que residía dentro de las instalaciones. Asimismo, se estableció que un empleado del lugar fue la última persona en tener contacto visual con él. En desarrollo de las labores de verificación, se conoció que en horas de la mañana de este lunes, aproximadamente a las 10:00, un empleado del establecimiento comercial ingresó al lugar, donde encontró el cuerpo”, dijo la Policía de Manizales.

Jorge ‘Cebra‘ Montoya no solo era reconocido por su trabajo como estilista, sino también por su papel como formador. Durante años lideró una academia en la que impulsó a decenas de jóvenes, combinando la enseñanza del modelaje con valores de disciplina y proyección personal. Su entorno lo describía como una persona solidaria, cercana y comprometida con quienes buscaban oportunidades en el mundo de la moda.

Medios locales coinciden en que su academia se había convertido en un espacio de referencia para talentos emergentes en la ciudad, lo que aumenta el impacto del crimen en la comunidad artística y comercial de Manizales.

El asesinato ha generado consternación entre familiares, alumnos y colegas, quienes destacan su legado y trayectoria. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y testimonios que permitan identificar a los responsables.

Por ahora, el caso permanece en investigación, sin capturas reportadas, y se mantiene como uno de los hechos de violencia más impactantes registrados recientemente en el centro de Manizales.