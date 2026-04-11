“Con sevicia”: así fue el asesinato de menores de edad a psicóloga de hogar de paso del ICBF

Sobre las 8 de la noche del pasado 9 de abril, una mujer identificada como Karely Merlano fue encontrada sin vida en una fundación en Barrancabermeja.

De acuerdo con su pareja, Alejandro Cabarcas, y en diálogo con PTC Noticias, medio regional, la víctima era cuidadora y psicóloga de hogares de ayuda desde hace años y fue asignada a esta casa donde solo había adolescentes entre los 15 y 17 años.

“En esa fundación específicamente, ella ya había tenido problemas con los muchachos de ahí; una vez la intoxicaron con unos medicamentos que disolvieron en el agua de la nevera. Las personas de la fundación ya sabían de esta alerta y le pedí que dijera que no la siguieran enviando a ese lugar. Ya había un intento de homicidio, pero la siguieron mandando allá”.

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Una amiga de la profesional se comunicó con él sobre esa hora para informarle que una mujer en el barrio La Libertad había sido asesinada y, posterior a una comunicación con la policía local, confirmaron la identidad de Merlano.

Aseguró que fueron cuatro jóvenes y una mujer quienes la amordazaron y posteriormente la ahorcaron; cabe resaltar que dos de los capturados ya tenían antecedentes legales.

“Ahorcada, asfixiada y tenía las manos amarradas. Les dije a los de la Fiscalía que ellos guardaron los cordones en el bolso de ella. La amarraron, la sometieron y la mataron; fue con sevicia. Dos de los cuatro están capturados”, explicó.

En diálogo con SEMANA, el ICBF aseguró que los hechos ocurrieron en una fundación que le presta servicios a su organización, pero que todo está siendo materia de investigación.

Además, resaltaron la protección de quienes cometieron el crimen, puesto que son menores de edad, pero están dispuestos a colaborar para esclarecer lo sucedido.

Al año, en Colombia, alrededor de 8.000 adolescentes son sancionados penalmente

De acuerdo con el ICBF, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al año, aproximadamente 8.000 adolescentes son sancionados penalmente por la comisión de delitos.

Estas instituciones aseguran que entre los principales delitos que cometen los menores de edad están lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes y hurto.

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Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y de acuerdo con los registros del ICBF, en Colombia, cerca de 8.400 menores están registrados en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y, de estos, 2.400 están privados de la libertad.